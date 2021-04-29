***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.050 -175.607
Net Dönem Karı (Zararı)
3.246.675 6.118.552
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.400.825 -6.323.031
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22 -13.148 -65.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.387.677 -6.257.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.533 -38.012
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.757 7.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.776 -45.170
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-167.683 -242.491
Alınan Faiz
12 13.633 66.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.050 -175.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.050 -175.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 315.058 490.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 161.008 315.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 161.008 315.543
Finansal Varlıklar
19 17.043.720 13.645.267
TOPLAM VARLIKLAR
17.204.728 13.960.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.042 34.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.042 34.799
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.172.686 13.926.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.926.011 7.807.459
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.246.675 6.118.552
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.172.686 13.926.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.633 66.884
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 30.538 44.984
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.387.677 6.257.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 487
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.431.848 6.370.347
Yönetim Ücretleri
8 -104.252 -102.034
Saklama Ücretleri
8 -25.389 -25.230
Denetim Ücretleri
8 0 -19.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -55.532 -104.821
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-185.173 -251.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.246.675 6.118.552
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.246.675 6.118.552
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.246.675 6.118.552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932306
BIST