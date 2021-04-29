***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.050 -175.607Net Dönem Karı (Zararı)3.246.675 6.118.552NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.400.825 -6.323.031Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12,22 -13.148 -65.039Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.387.677 -6.257.992İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.533 -38.012Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.757 7.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.776 -45.170FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-167.683 -242.491Alınan Faiz12 13.633 66.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-154.050 -175.607NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-154.050 -175.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 315.058 490.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 161.008 315.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 161.008 315.543Finansal Varlıklar19 17.043.720 13.645.267TOPLAM VARLIKLAR17.204.728 13.960.810YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.042 34.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.042 34.799TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.172.686 13.926.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.926.011 7.807.459Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.246.675 6.118.552Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.172.686 13.926.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.633 66.884Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 30.538 44.984Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.387.677 6.257.992Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0 487ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.431.848 6.370.347Yönetim Ücretleri8 -104.252 -102.034Saklama Ücretleri8 -25.389 -25.230Denetim Ücretleri8 0 -19.710Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -55.532 -104.821ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-185.173 -251.795ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.246.675 6.118.552NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.246.675 6.118.552DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.246.675 6.118.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932306BIST