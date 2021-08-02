***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 16:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.102 -883.225
Net Dönem Karı (Zararı)
123.155.692 95.281.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-124.554.041 -96.267.185
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.595.029 -18.573.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -99.959.012 -77.693.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.243.782 -18.470.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.240.070 -34.063.434
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.367.545 173.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.628.743 15.418.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.642.131 -19.456.706
Alınan Faiz
12 24.595.029 18.573.481
Faiz Ödemeleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.102 -883.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.102 -883.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.995 932.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.893 48.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 19.572 69.574
Diğer Alacaklar
5 225.563.197 175.320.228
Finansal Varlıklar
19 635.094.587 560.764.318
TOPLAM VARLIKLAR
860.677.356 736.154.120
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.672.245 2.304.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.672.245 2.304.700
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
857.005.111 733.849.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
733.849.420 503.658.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 123.155.692 95.281.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 -1 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
857.005.111 598.939.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 24.595.029 18.573.481
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.103 24.081
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 99.959.012 77.693.704
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
124.569.144 96.291.266
Yönetim Ücretleri
8 -1.211.981 -861.902
Saklama Ücretleri
8 -159.082 -117.915
Denetim Ücretleri
8 -720 -23.600
Danışmanlık Ücretleri
-29.502 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.167 -6.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.413.452 -1.010.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.155.692 95.281.236
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
123.155.692 95.281.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
123.155.692 95.281.236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954175
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