***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.102 -883.225Net Dönem Karı (Zararı)123.155.692 95.281.236NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-124.554.041 -96.267.185Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -24.595.029 -18.573.481Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -99.959.012 -77.693.704İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.243.782 -18.470.757Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-50.240.070 -34.063.434Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.367.545 173.799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.628.743 15.418.878FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.642.131 -19.456.706Alınan Faiz12 24.595.029 18.573.481Faiz ÖdemeleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.102 -883.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.102 -883.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.995 932.221DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.893 48.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 19.572 69.574Diğer Alacaklar5 225.563.197 175.320.228Finansal Varlıklar19 635.094.587 560.764.318TOPLAM VARLIKLAR860.677.356 736.154.120YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.672.245 2.304.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.672.245 2.304.700TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)857.005.111 733.849.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)733.849.420 503.658.391Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 123.155.692 95.281.236Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 -1 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)857.005.111 598.939.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 24.595.029 18.573.481Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 15.103 24.081Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 99.959.012 77.693.704ESAS FAALİYET GELİRLERİ124.569.144 96.291.266Yönetim Ücretleri8 -1.211.981 -861.902Saklama Ücretleri8 -159.082 -117.915Denetim Ücretleri8 -720 -23.600Danışmanlık Ücretleri-29.502 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.167 -6.613ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.413.452 -1.010.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)123.155.692 95.281.236FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)123.155.692 95.281.236DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)123.155.692 95.281.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954175BIST