***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 18:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.770.370
Net Dönem Karı (Zararı)
4.271.412
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.077.086
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.076.687
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-965.095
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-497
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
221.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.186.017
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.770.769
Alınan Faiz
12 399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.795.805
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18.795.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.025.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.025.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.585.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.610.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 35.610.750 18.585.315
Diğer Alacaklar
5 836 339
Finansal Varlıklar
10,15 20.062.508 13.799.804
TOPLAM VARLIKLAR
55.674.094 32.385.458
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 338.190 116.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
338.190 116.771
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.335.904 32.268.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.268.687 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.271.412 5.090.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
27.177.732
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18.795.805
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.335.904 32.268.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.076.687
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.069.907
Yönetim Ücretleri
8 -524.020
Saklama Ücretleri
8 -23.102
Denetim Ücretleri
8 -16.914
Danışmanlık Ücretleri
8 -197.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -36.519
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-798.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.271.412
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.271.412
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.271.412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954217
BIST