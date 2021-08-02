***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.770.370Net Dönem Karı (Zararı)4.271.412NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.077.086Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -399Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.076.687İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-965.095Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-497Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler221.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.186.017FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.770.769Alınan Faiz12 399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.795.805Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitKatılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18.795.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.025.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.025.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.585.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.610.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,16 35.610.750 18.585.315Diğer Alacaklar5 836 339Finansal Varlıklar10,15 20.062.508 13.799.804TOPLAM VARLIKLAR55.674.094 32.385.458YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 338.190 116.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)338.190 116.771TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.335.904 32.268.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.268.687 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.271.412 5.090.955Katılma Payı İhraç Tutarı (+)27.177.732Katılma Payı İade Tutarı (-)18.795.805TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.335.904 32.268.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 399Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -7.179Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.076.687ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.069.907Yönetim Ücretleri8 -524.020Saklama Ücretleri8 -23.102Denetim Ücretleri8 -16.914Danışmanlık Ücretleri8 -197.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -36.519ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-798.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.271.412FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.271.412DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.271.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954217BIST