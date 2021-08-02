***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.640.543Net Dönem Karı (Zararı)822.448NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.191Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.191İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-60.462.991Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler86.814Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler58.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-60.608.171FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-59.646.734Alınan Faiz6.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.776.053Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit59.776.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ135.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 135.510Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer Alacaklar5 507Finansal Varlıklar19 60.608.171Teminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR60.744.188YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar5 145.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)145.687TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.598.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 822.448Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 59.776.053Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)60.598.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.191 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.076.198 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ1.082.389 0Yönetim Ücretleri8 -144.815 0Saklama Ücretleri8 -3.535 0Denetim Ücretleri8 -895 0Danışmanlık ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -110.696 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-259.941 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)822.448 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)822.448 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)822.448 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954218BIST