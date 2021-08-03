***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
03.08.2021 00:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.902 -49.521
Net Dönem Karı (Zararı)
6.644.739 4.254.384
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.969.722 -4.490.304
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -988.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.981.166 -4.490.304
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-337.671 186.399
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-373.551 184.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.449 1.991
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-662.654 -49.521
Alınan Faiz
12 988.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325.902 -49.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325.902 -49.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.425 94.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 371.327 45.425
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 371.327 26.856
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 47.661.184 41.734.446
TOPLAM VARLIKLAR
48.032.511 41.761.302
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 158.575 532.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
158.575 532.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.873.936 41.229.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 41.229.196 29.506.293
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.644.740 11.722.903
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.873.936 41.229.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 988.556 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.600 887
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.981.166 4.490.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
97
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.986.322 4.491.288
Yönetim Ücretleri
8 -249.692 -184.684
Saklama Ücretleri
8 -24.299 -25.131
Denetim Ücretleri
8 -4.918 -14.160
Danışmanlık Ücretleri
8 -50.739 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.935 -12.832
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-341.583 -236.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.644.739 4.254.481
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.644.739 4.254.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.644.739 4.254.481
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954284
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