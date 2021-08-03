***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI325.902 -49.521Net Dönem Karı (Zararı)6.644.739 4.254.384NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.969.722 -4.490.304Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -988.556Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.981.166 -4.490.304İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-337.671 186.399Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-18.569Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-373.551 184.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler54.449 1.991FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-662.654 -49.521Alınan Faiz12 988.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIKatılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitKatılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)325.902 -49.521NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)325.902 -49.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.425 94.946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 371.327 45.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 371.327 26.856Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar19 47.661.184 41.734.446TOPLAM VARLIKLAR48.032.511 41.761.302YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 158.575 532.126TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)158.575 532.126TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.873.936 41.229.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 41.229.196 29.506.293Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.644.740 11.722.903Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)47.873.936 41.229.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 988.556 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.600 887Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.981.166 4.490.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler97ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.986.322 4.491.288Yönetim Ücretleri8 -249.692 -184.684Saklama Ücretleri8 -24.299 -25.131Denetim Ücretleri8 -4.918 -14.160Danışmanlık Ücretleri8 -50.739 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.935 -12.832ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-341.583 -236.807ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.644.739 4.254.481FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.644.739 4.254.481DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.644.739 4.254.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954284BIST