***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.908.676 -14.823.514Net Dönem Karı (Zararı)7.603.669 279.688NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.148.870 -428.007Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -416.837 -38.198Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.732.033 -389.809İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.780.312 -14.714.393Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.059.960 -4.401Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler158.338 121.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.998.610 -14.831.013FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.325.513 -14.862.712Alınan Faiz12 416.837 39.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.267.498 23.551.377Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 23.551.377Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit6.267.498 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.641.178 8.727.863NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.641.178 8.727.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.727.863 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.086.685 8.727.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.086.685 15.222.384Diğer Alacaklar5 441.474 6.913Finansal Varlıklar19 56.914.725 29.184.082TOPLAM VARLIKLAR58.442.884 44.413.379YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 387.400 229.062TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)387.400 229.062TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.055.484 44.184.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)44.184.317Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.603.669 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.267.498 9.640.917Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 34.543.400TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.055.484 44.184.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 416.837 38.198Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 413.666 163.216Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.732.033 389.809ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.562.536 591.223Yönetim Ücretleri8 -655.916 -122.021Saklama Ücretleri8 -24.329 0Danışmanlık Ücretleri8 -254.863 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -23.759 -189.514ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-958.867 -311.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.603.669 279.688FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.603.669 279.688DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.603.669 279.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954287BIST