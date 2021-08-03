***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
03.08.2021 00:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.908.676 -14.823.514
Net Dönem Karı (Zararı)
7.603.669 279.688
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.148.870 -428.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -416.837 -38.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.732.033 -389.809
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.780.312 -14.714.393
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.059.960 -4.401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
158.338 121.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.998.610 -14.831.013
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.325.513 -14.862.712
Alınan Faiz
12 416.837 39.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.267.498 23.551.377
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 23.551.377
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
6.267.498 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.641.178 8.727.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.641.178 8.727.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.727.863 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.086.685 8.727.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.086.685 15.222.384
Diğer Alacaklar
5 441.474 6.913
Finansal Varlıklar
19 56.914.725 29.184.082
TOPLAM VARLIKLAR
58.442.884 44.413.379
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 387.400 229.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
387.400 229.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.055.484 44.184.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.184.317
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.603.669 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.267.498 9.640.917
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 34.543.400
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.055.484 44.184.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 416.837 38.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 413.666 163.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.732.033 389.809
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.562.536 591.223
Yönetim Ücretleri
8 -655.916 -122.021
Saklama Ücretleri
8 -24.329 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -254.863 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.759 -189.514
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-958.867 -311.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.603.669 279.688
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.603.669 279.688
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.603.669 279.688
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954287
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