***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
03.08.2021 11:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.718.165 -32.582.997
Net Dönem Karı (Zararı)
7.306.243 -262.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.765.044 -25.895
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-63
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -109.647 -25.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.655.397 -693
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.153 -32.319.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-701 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.332 79.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120 -32.399.305
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-473.954 -32.608.136
Alınan Faiz
12 109.647 25.139
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.082.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.153.800 34.069.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 35.151.476
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.541.236 -1.081.480
Kredi Ödemeleri
-3.502.917 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-109.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.635 1.486.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.635 1.486.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.486.999 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.051.364 1.486.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 50.843 486.587
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 0 0
Ters Repo Alacakları
5 1.000.521 1.000.473
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 701 0
Finansal Varlıklar
19 40.055.517 32.400.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
100.053 0
TOPLAM VARLIKLAR
41.207.635 33.887.060
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 93.879 79.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.879 79.547
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.113.756 33.807.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.807.513 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.541.236 -262.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.765.007 35.151.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 -1.081.480
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.113.756 33.807.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 109.647
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.655.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.765.044 0
Yönetim Ücretleri
8 -336.671
Saklama Ücretleri
8 -25.632
Denetim Ücretleri
8 -12.495
Danışmanlık Ücretleri
8 -59.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -25.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.801 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.306.243 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.306.243 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.306.243 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954335
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