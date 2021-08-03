***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.718.165 -32.582.997Net Dönem Karı (Zararı)7.306.243 -262.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.765.044 -25.895Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-63Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -109.647 -25.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.655.397 -693İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.153 -32.319.758Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-701 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.332 79.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-120 -32.399.305FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-473.954 -32.608.136Alınan Faiz12 109.647 25.139Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.082.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.153.800 34.069.996Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 35.151.476Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.541.236 -1.081.480Kredi Ödemeleri-3.502.917 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-109.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-435.635 1.486.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-435.635 1.486.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.486.999 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.051.364 1.486.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 50.843 486.587Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 0 0Ters Repo Alacakları5 1.000.521 1.000.473Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 701 0Finansal Varlıklar19 40.055.517 32.400.000Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar100.053 0TOPLAM VARLIKLAR41.207.635 33.887.060YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 93.879 79.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)93.879 79.547TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.113.756 33.807.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)33.807.513 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.541.236 -262.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.765.007 35.151.476Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 -1.081.480TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)41.113.756 33.807.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 109.647Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 7.655.397ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.765.044 0Yönetim Ücretleri8 -336.671Saklama Ücretleri8 -25.632Denetim Ücretleri8 -12.495Danışmanlık Ücretleri8 -59.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -25.003ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-458.801 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.306.243 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.306.243 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.306.243 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954335BIST