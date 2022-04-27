***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.122.799 -66.310.715
Net Dönem Karı (Zararı)
147.073.457 35.123.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.930.824 -3.127.112
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.416.802 -342.267
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-215.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.170.780 260.918
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.684.802 -2.830.249
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-225.682.234 -98.864.594
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.319.911 -37.405.443
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.397.855 57.402.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-221.760.178 -118.861.770
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-135.539.601 -66.868.496
Alınan Temettü
215.514
Alınan Faiz
3.416.802 342.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.067.539 66.324.613
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
281.522.294 130.060.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-92.283.975 -63.474.539
Alınan Krediler
-1.170.780 -260.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.944.740 13.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.944.740 13.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
246.091 232.193
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.190.831 246.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
56.190.831 246.091
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
58.391.517 4.863.163
Takas Alacakları
45.163.541 57.371.984
Finansal Varlıklar
403.227.162 126.782.182
TOPLAM VARLIKLAR
562.973.051 189.263.420
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
55.122.055
Takas Borçları
33.715.952 77.089.659
Krediler
21.840.523
Diğer Borçlar
3.978.771 169.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.657.301 77.259.446
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
448.315.750 112.003.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
112.003.974 10.295.233
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
147.073.457 35.123.210
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
281.522.294 130.060.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-92.283.975 -63.474.539
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
448.315.750 112.003.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
3.416.802 342.267
Temettü Gelirleri
215.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
93.811.428 33.835.726
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
54.684.802 2.830.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.579.654 636.585
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
156.492.686 37.860.341
Yönetim Ücretleri
-3.927.957 -441.737
Saklama Ücretleri
-183.080 -4.812
Denetim Ücretleri
-8.440 -10.080
Kurul Ücretleri
-59.076 -8.549
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.812.502 -1.916.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-257.394 -94.768
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.248.449 -2.476.213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.244.237 35.384.128
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.170.780 -260.918
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
147.073.457 35.123.210
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
147.073.457 35.123.210
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024387
BIST