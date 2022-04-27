***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.122.799 -66.310.715Net Dönem Karı (Zararı)147.073.457 35.123.210NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-56.930.824 -3.127.112Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.416.802 -342.267Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-215.514Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.170.780 260.918Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-54.684.802 -2.830.249İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-225.682.234 -98.864.594Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-41.319.911 -37.405.443Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.397.855 57.402.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-221.760.178 -118.861.770FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-135.539.601 -66.868.496Alınan Temettü215.514Alınan Faiz3.416.802 342.267FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.067.539 66.324.613Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit281.522.294 130.060.070Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-92.283.975 -63.474.539Alınan Krediler-1.170.780 -260.918YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.944.740 13.898NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.944.740 13.898DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ246.091 232.193DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.190.831 246.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri56.190.831 246.091Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri58.391.517 4.863.163Takas Alacakları45.163.541 57.371.984Finansal Varlıklar403.227.162 126.782.182TOPLAM VARLIKLAR562.973.051 189.263.420YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları55.122.055Takas Borçları33.715.952 77.089.659Krediler21.840.523Diğer Borçlar3.978.771 169.787TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)114.657.301 77.259.446TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)448.315.750 112.003.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)112.003.974 10.295.233Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)147.073.457 35.123.210Katılma Payı İhraç Tutarı (+)281.522.294 130.060.070Katılma Payı İade Tutarı (-)-92.283.975 -63.474.539TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)448.315.750 112.003.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri3.416.802 342.267Temettü Gelirleri215.514Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar93.811.428 33.835.726Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar54.684.802 2.830.249Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.579.654 636.585ESAS FAALİYET GELİRLERİ156.492.686 37.860.341Yönetim Ücretleri-3.927.957 -441.737Saklama Ücretleri-183.080 -4.812Denetim Ücretleri-8.440 -10.080Kurul Ücretleri-59.076 -8.549Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-3.812.502 -1.916.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-257.394 -94.768ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.248.449 -2.476.213ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)148.244.237 35.384.128FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-1.170.780 -260.918NET DÖNEM KARI (ZARARI)147.073.457 35.123.210DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)147.073.457 35.123.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024387BIST