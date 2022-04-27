***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.016.339 -1.701.264Net Dönem Karı (Zararı)5.447.918 4.955.560NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.837.393 -1.978.073Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-939.214 -473.516Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.163Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-465.886 -1.342.996Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-432.293 -160.398İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER34.446 -5.312.665Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-456.910 2.451.952Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler599.026 -2.574.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-107.670 -5.190.357FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.644.971 -2.335.178Alınan Temettü432.293 160.398Alınan Faiz939.075 473.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.679.373 3.843.426Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit34.926.453 20.541.747Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-41.605.826 -16.698.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.663.034 2.142.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.663.034 2.142.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.784.684 642.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.121.650 2.784.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.123.150 785.061Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.139.105 704.163Ters Repo Alacakları696.850 2.000.984Takas Alacakları674.882Finansal Varlıklar16.261.006 15.687.450TOPLAM VARLIKLAR19.220.111 19.852.540YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.052.610 517.000Diğer Borçlar107.149 43.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.159.759 560.733TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.060.352 19.291.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.291.807 10.492.821Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.447.918 4.955.560Katılma Payı İhraç Tutarı (+)34.926.453 20.541.747Katılma Payı İade Tutarı (-)-41.605.826 -16.698.321TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.060.352 19.291.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri939.075 473.516Temettü Gelirleri432.293 160.398Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar4.023.412 3.327.097Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar465.886 1.342.996Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7 269ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.860.673 5.304.276Yönetim Ücretleri-214.344 -143.542Saklama Ücretleri-21.952 -16.495Denetim Ücretleri-8.120 -10.080Kurul Ücretleri-3.222 -2.656Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-142.023 -152.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.094 -23.306ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-412.755 -348.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.447.918 4.955.560NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.447.918 4.955.560DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.447.918 4.955.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024389BIST