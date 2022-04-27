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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.016.339 -1.701.264
Net Dönem Karı (Zararı)
5.447.918 4.955.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.837.393 -1.978.073
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-939.214 -473.516
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-465.886 -1.342.996
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-432.293 -160.398
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
34.446 -5.312.665
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-456.910 2.451.952
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
599.026 -2.574.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.670 -5.190.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.644.971 -2.335.178
Alınan Temettü
432.293 160.398
Alınan Faiz
939.075 473.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.679.373 3.843.426
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.926.453 20.541.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.605.826 -16.698.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.663.034 2.142.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.663.034 2.142.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.784.684 642.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.121.650 2.784.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.123.150 785.061
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.139.105 704.163
Ters Repo Alacakları
696.850 2.000.984
Takas Alacakları
674.882
Finansal Varlıklar
16.261.006 15.687.450
TOPLAM VARLIKLAR
19.220.111 19.852.540
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.052.610 517.000
Diğer Borçlar
107.149 43.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.159.759 560.733
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.060.352 19.291.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.291.807 10.492.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.447.918 4.955.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.926.453 20.541.747
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.605.826 -16.698.321
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.060.352 19.291.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
939.075 473.516
Temettü Gelirleri
432.293 160.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.023.412 3.327.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
465.886 1.342.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 269
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.860.673 5.304.276
Yönetim Ücretleri
-214.344 -143.542
Saklama Ücretleri
-21.952 -16.495
Denetim Ücretleri
-8.120 -10.080
Kurul Ücretleri
-3.222 -2.656
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-142.023 -152.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.094 -23.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-412.755 -348.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.447.918 4.955.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.447.918 4.955.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.447.918 4.955.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024389


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Gümüş.Ons 23,19 23,22 -0,10  
Gümüş Gr. 10,99 11,01 -0,10  
B. Petrol 107 107 2,53  
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