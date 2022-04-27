***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.483.405 1.055.917Net Dönem Karı (Zararı)10.584.448 3.292.225NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.346.844 -966.136Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.045.345 -841.333Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.301.499 -124.803İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-799.544 -2.387.132Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler212.951 -3.120Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler536.165 84.138İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.548.660 -2.468.150FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR438.060 -61.043Alınan Faiz1.045.345 1.116.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI191.325 -963.583Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.416.211 21.791.020Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.224.886 -22.467.433Alınan Krediler-287.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.674.730 92.334Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.674.730 92.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ904.576 339.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.579.306 431.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.579.306 156.886Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri286.572Diğer Alacaklar34.898Finansal Varlıklar24.156.490 13.453.499TOPLAM VARLIKLAR26.735.796 13.931.855YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları71.933Diğer Borçlar646.660 81.391TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)646.660 153.324TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.089.136 13.778.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.313.363Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.584.448Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.416.211Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.224.886TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.089.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.045.345 1.116.960Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.822.610 2.502.132Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.301.499 124.803Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.279 13.785ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.178.733 3.757.680Yönetim Ücretleri-480.997 -386.639Saklama Ücretleri-69.091 -44.013Denetim Ücretleri-7.939Danışmanlık Ücretleri-11.735Kurul Ücretleri-4.173 -3.064Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-1.559 -3.891Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-26.730 -19.909ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-594.285 -465.455ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.584.448 3.292.225NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.584.448 3.292.225DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.584.448 3.292.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024391BIST