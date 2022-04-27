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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.483.405 1.055.917
Net Dönem Karı (Zararı)
10.584.448 3.292.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.346.844 -966.136
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.345 -841.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.301.499 -124.803
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-799.544 -2.387.132
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
212.951 -3.120
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
536.165 84.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.548.660 -2.468.150
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
438.060 -61.043
Alınan Faiz
1.045.345 1.116.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.325 -963.583
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.416.211 21.791.020
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.224.886 -22.467.433
Alınan Krediler
-287.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.674.730 92.334
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.674.730 92.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
904.576 339.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.579.306 431.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.579.306 156.886
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
286.572
Diğer Alacaklar
34.898
Finansal Varlıklar
24.156.490 13.453.499
TOPLAM VARLIKLAR
26.735.796 13.931.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
71.933
Diğer Borçlar
646.660 81.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
646.660 153.324
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.089.136 13.778.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.313.363
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.584.448
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.416.211
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.224.886
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.089.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
1.045.345 1.116.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.822.610 2.502.132
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.301.499 124.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.279 13.785
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.178.733 3.757.680
Yönetim Ücretleri
-480.997 -386.639
Saklama Ücretleri
-69.091 -44.013
Denetim Ücretleri
-7.939
Danışmanlık Ücretleri
-11.735
Kurul Ücretleri
-4.173 -3.064
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.559 -3.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-26.730 -19.909
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-594.285 -465.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.584.448 3.292.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.584.448 3.292.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.584.448 3.292.225



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024391


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BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
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Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 -0,11  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 -0,11  
B. Petrol 107 107 2,49  
Seans Raporu 18:05
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