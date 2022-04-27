***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.571.416 -186.083.114
Net Dönem Karı (Zararı)
211.276.429 85.322.517
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
49.523.153 -20.777.370
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.789.366 -7.254.450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-109.590 -342.759
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.403.388
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
71.018.721 -13.180.161
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-271.723.734 -258.225.470
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
221.255.190 -201.052.244
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.100.852 213.445.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-326.878.072 -270.618.370
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.924.152 -193.680.323
Alınan Temettü
109.590 7.254.450
Alınan Faiz
29.789.366 342.759
Faiz Ödemeleri
-8.403.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.382.580 186.042.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
217.737.610 286.169.524
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-204.355.030 -100.126.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.953.996 -40.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.953.996 -40.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.809 108.076
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.021.805 67.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.021.806 67.809
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
29.738.692 15.192.370
Takas Alacakları
16.905.000 238.814.576
Diğer Alacaklar
3.337.255 2.682.869
Finansal Varlıklar
572.570.609 316.711.258
TOPLAM VARLIKLAR
646.573.362 573.468.882
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
30.815.599
Takas Borçları
28.623.909 219.018.154
Krediler
69.263.370
Diğer Borçlar
869.172 477.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.756.451 250.310.981
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
547.816.911 323.157.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
323.157.901 51.792.537
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
211.276.429 85.322.517
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
217.737.611 286.169.524
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-204.355.030 -100.126.677
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
547.816.911 323.157.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
29.789.366 7.254.450
Temettü Gelirleri
109.590 342.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
140.763.882 76.490.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
71.018.721 13.180.161
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
30.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
230.283
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
241.911.842 97.298.466
Yönetim Ücretleri
-6.781.527 -2.158.443
Saklama Ücretleri
-408.956 -157.384
Denetim Ücretleri
-11.735 -10.175
Kurul Ücretleri
-96.138 -37.574
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-14.055.697 -8.945.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-877.972 -435.270
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.232.025 -11.744.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.679.817 85.554.083
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-8.403.388 -231.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
211.276.429 85.322.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
211.276.429 85.322.517
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024394
BIST