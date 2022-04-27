***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.571.416 -186.083.114Net Dönem Karı (Zararı)211.276.429 85.322.517NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER49.523.153 -20.777.370Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-29.789.366 -7.254.450Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-109.590 -342.759Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.403.388Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler71.018.721 -13.180.161İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-271.723.734 -258.225.470Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler221.255.190 -201.052.244Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-166.100.852 213.445.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-326.878.072 -270.618.370FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.924.152 -193.680.323Alınan Temettü109.590 7.254.450Alınan Faiz29.789.366 342.759Faiz Ödemeleri-8.403.388FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.382.580 186.042.847Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit217.737.610 286.169.524Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-204.355.030 -100.126.677YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.953.996 -40.267NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.953.996 -40.267DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.809 108.076DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.021.805 67.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24.021.806 67.809Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri29.738.692 15.192.370Takas Alacakları16.905.000 238.814.576Diğer Alacaklar3.337.255 2.682.869Finansal Varlıklar572.570.609 316.711.258TOPLAM VARLIKLAR646.573.362 573.468.882YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları30.815.599Takas Borçları28.623.909 219.018.154Krediler69.263.370Diğer Borçlar869.172 477.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)98.756.451 250.310.981TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)547.816.911 323.157.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)323.157.901 51.792.537Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)211.276.429 85.322.517Katılma Payı İhraç Tutarı (+)217.737.611 286.169.524Katılma Payı İade Tutarı (-)-204.355.030 -100.126.677TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)547.816.911 323.157.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri29.789.366 7.254.450Temettü Gelirleri109.590 342.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar140.763.882 76.490.563Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar71.018.721 13.180.161Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri30.533Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler230.283ESAS FAALİYET GELİRLERİ241.911.842 97.298.466Yönetim Ücretleri-6.781.527 -2.158.443Saklama Ücretleri-408.956 -157.384Denetim Ücretleri-11.735 -10.175Kurul Ücretleri-96.138 -37.574Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-14.055.697 -8.945.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-877.972 -435.270ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.232.025 -11.744.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)219.679.817 85.554.083FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-8.403.388 -231.566NET DÖNEM KARI (ZARARI)211.276.429 85.322.517DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)211.276.429 85.322.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024394BIST