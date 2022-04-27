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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.049.658.597 -49.876.106
Net Dönem Karı (Zararı)
367.206.721 6.630.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-125.444.881 -4.138.189
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.160.793 -1.886.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.284.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.251.766
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.369.581.230 -54.344.569
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
15.048.046 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-963.018 -3.954.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.383.666.258 -50.389.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.127.819.390 -51.851.788
Alınan Faiz
78.160.793 1.975.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.047.661.677 48.179.220
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.110.539.293 49.949.016
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-62.877.616 -1.769.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.996.920 -1.696.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.996.920 -1.696.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
90.903.925 5.520.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88.907.005 3.823.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
89.755.041 15.054.768
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
15.048.046
Takas Alacakları
75.999.670
Finansal Varlıklar
1.430.950.346
Diğer Varlıklar
697.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.520.705.387 106.800.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.525.294 2.488.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.525.294 2.488.312
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.519.180.093 104.311.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
104.311.696 71.042.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 367.206.721 18.430.887
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.110.539.293 36.128.038
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -62.877.617 -21.289.279
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.519.180.093 104.311.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 78.160.793 1.975.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 245.216.844 2.863.625
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 47.284.087 2.251.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
101.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
370.763.290 7.091.073
Yönetim Ücretleri
8 3.000.751 -295.698
Saklama Ücretleri
8 311.962 -46.175
Denetim Ücretleri
8 15.071 -10.922
Kurul Ücretleri
8 96.105 -7.598
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 64.398 -20.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 68.284 -78.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
3.556.571 -460.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
374.319.861 6.630.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
374.319.861 6.630.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
374.319.861 6.630.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024398


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