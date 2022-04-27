***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.049.658.597 -49.876.106Net Dönem Karı (Zararı)367.206.721 6.630.970NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-125.444.881 -4.138.189Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-78.160.793 -1.886.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-47.284.088Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.251.766İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.369.581.230 -54.344.569Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler15.048.046 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-963.018 -3.954.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.383.666.258 -50.389.979FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.127.819.390 -51.851.788Alınan Faiz78.160.793 1.975.682FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.047.661.677 48.179.220Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.110.539.293 49.949.016Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-62.877.616 -1.769.796YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.996.920 -1.696.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.996.920 -1.696.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ90.903.925 5.520.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ88.907.005 3.823.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri89.755.041 15.054.768Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri15.048.046Takas Alacakları75.999.670Finansal Varlıklar1.430.950.346Diğer Varlıklar697.524TOPLAM VARLIKLAR1.520.705.387 106.800.008YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.525.294 2.488.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.525.294 2.488.312TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.519.180.093 104.311.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)104.311.696 71.042.050Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 367.206.721 18.430.887Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.110.539.293 36.128.038Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -62.877.617 -21.289.279TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.519.180.093 104.311.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 78.160.793 1.975.682Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 245.216.844 2.863.625Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 47.284.087 2.251.766Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler101.566ESAS FAALİYET GELİRLERİ370.763.290 7.091.073Yönetim Ücretleri8 3.000.751 -295.698Saklama Ücretleri8 311.962 -46.175Denetim Ücretleri8 15.071 -10.922Kurul Ücretleri8 96.105 -7.598Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 64.398 -20.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 68.284 -78.818ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)3.556.571 -460.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)374.319.861 6.630.970NET DÖNEM KARI (ZARARI)374.319.861 6.630.970DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)374.319.861 6.630.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024398BIST