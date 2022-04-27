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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.189.332 -4.454.456
Net Dönem Karı (Zararı)
46.042.126 21.114.382
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.490.565 -3.960.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.455.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-84.585 -584.478
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
62.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.968.236 -3.376.033
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-88.199.694 -22.192.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.200 3.475.429
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.973.429 -1.241.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.209.065 -24.426.909
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.667.003 -5.038.934
Alınan Temettü
3.455.091
Alınan Faiz
84.585 584.478
Faiz Ödemeleri
-62.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.098.596 4.585.677
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.830.609 13.666.944
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.732.013 -9.081.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.736 131.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.736 131.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.088 11.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.352 143.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52.351 143.088
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.298.716 239.258
Diğer Alacaklar
17.200
Finansal Varlıklar
124.511.179 43.270.350
TOPLAM VARLIKLAR
126.879.446 43.652.696
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
147.544 61.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
147.544 61.515
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.731.902 43.591.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.591.181 17.891.122
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
46.042.125 21.114.382
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.830.609 13.666.944
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-18.732.013 -9.081.267
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
126.731.902 43.591.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
84.585 584.478
Temettü Gelirleri
3.455.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
38.837.610 17.637.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.968.236 3.376.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
599
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.346.121 21.598.248
Yönetim Ücretleri
-863.476 -292.219
Saklama Ücretleri
-69.789 -35.204
Denetim Ücretleri
-6.240 -11.610
Danışmanlık Ücretleri
-18.966
Kurul Ücretleri
-262.456 -7.149
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-21.063 -115.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.241.990 -483.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.104.131 21.114.382
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-62.005
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.042.126 21.114.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.042.126 21.114.382



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024400


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