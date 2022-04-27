***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.189.332 -4.454.456Net Dönem Karı (Zararı)46.042.126 21.114.382NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.490.565 -3.960.511Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.455.091Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-84.585 -584.478Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler62.005Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.968.236 -3.376.033İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-88.199.694 -22.192.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.200 3.475.429Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.973.429 -1.241.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-86.209.065 -24.426.909FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.667.003 -5.038.934Alınan Temettü3.455.091Alınan Faiz84.585 584.478Faiz Ödemeleri-62.005FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.098.596 4.585.677Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit55.830.609 13.666.944Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-18.732.013 -9.081.267YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-90.736 131.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-90.736 131.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ143.088 11.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.352 143.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri52.351 143.088Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.298.716 239.258Diğer Alacaklar17.200Finansal Varlıklar124.511.179 43.270.350TOPLAM VARLIKLAR126.879.446 43.652.696YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar147.544 61.515TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)147.544 61.515TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.731.902 43.591.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.591.181 17.891.122Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)46.042.125 21.114.382Katılma Payı İhraç Tutarı (+)55.830.609 13.666.944Katılma Payı İade Tutarı (-)-18.732.013 -9.081.267TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)126.731.902 43.591.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri84.585 584.478Temettü Gelirleri3.455.091Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar38.837.610 17.637.737Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.968.236 3.376.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler599ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.346.121 21.598.248Yönetim Ücretleri-863.476 -292.219Saklama Ücretleri-69.789 -35.204Denetim Ücretleri-6.240 -11.610Danışmanlık Ücretleri-18.966Kurul Ücretleri-262.456 -7.149Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-21.063 -115.325Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.359ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.241.990 -483.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.104.131 21.114.382FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-62.005NET DÖNEM KARI (ZARARI)46.042.126 21.114.382DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)46.042.126 21.114.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024400BIST