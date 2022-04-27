***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.519.128 -3.431.712Net Dönem Karı (Zararı)5.994.162 7.085.906NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-615.235 -2.092.124Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-392 -392Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-718.846 -99.611Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-290.295 -131.310Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler394.298 -1.860.811İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.907.196 -8.656.415Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.282.759 -2.288.489Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.122.480 2.642.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.067.475 -9.010.031FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.528.269 -3.662.633Alınan Temettü718.846 99.611Alınan Faiz290.295 131.310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.987.032 4.292.796Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit101.133.034 49.381.748Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-97.146.002 -45.088.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)467.904 861.084NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)467.904 861.084DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ467.904 861.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri329.361 861.476Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri202.763Ters Repo Alacakları1.000.411Takas Alacakları5.730 2.085.726Finansal Varlıklar20.544.019 10.870.842TOPLAM VARLIKLAR21.879.521 14.020.807YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları426.509 2.601.844Diğer Borçlar93.116 40.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)519.625 2.642.105TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.359.896 11.378.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.378.702 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.994.163 7.085.906Katılma Payı İhraç Tutarı (+)101.133.034 49.381.748Katılma Payı İade Tutarı (-)-97.146.003 -45.088.952TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.378.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri290.295 131.310Temettü Gelirleri718.846 99.611Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar5.997.054 5.364.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-394.298 1.860.811Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler125 12.021ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.612.022 7.467.939Yönetim Ücretleri-481.191 -273.584Saklama Ücretleri-26.768 -20.569Denetim Ücretleri-11.735 -10.360Kurul Ücretleri-3.504 -2.628Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-67.351 -49.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.310 -25.751ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-617.859 -382.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.994.163 7.085.906NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.994.163 7.085.906DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.994.163 7.085.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024401BIST