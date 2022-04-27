***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.519.128 -3.431.712
Net Dönem Karı (Zararı)
5.994.162 7.085.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-615.235 -2.092.124
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-392 -392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-718.846 -99.611
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-290.295 -131.310
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
394.298 -1.860.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.907.196 -8.656.415
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.282.759 -2.288.489
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.122.480 2.642.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.067.475 -9.010.031
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.528.269 -3.662.633
Alınan Temettü
718.846 99.611
Alınan Faiz
290.295 131.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.987.032 4.292.796
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
101.133.034 49.381.748
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-97.146.002 -45.088.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
467.904 861.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
467.904 861.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
467.904 861.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
329.361 861.476
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
202.763
Ters Repo Alacakları
1.000.411
Takas Alacakları
5.730 2.085.726
Finansal Varlıklar
20.544.019 10.870.842
TOPLAM VARLIKLAR
21.879.521 14.020.807
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
426.509 2.601.844
Diğer Borçlar
93.116 40.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
519.625 2.642.105
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.359.896 11.378.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.378.702 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.994.163 7.085.906
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
101.133.034 49.381.748
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-97.146.003 -45.088.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.378.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
290.295 131.310
Temettü Gelirleri
718.846 99.611
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
5.997.054 5.364.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-394.298 1.860.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125 12.021
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.612.022 7.467.939
Yönetim Ücretleri
-481.191 -273.584
Saklama Ücretleri
-26.768 -20.569
Denetim Ücretleri
-11.735 -10.360
Kurul Ücretleri
-3.504 -2.628
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-67.351 -49.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.310 -25.751
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-617.859 -382.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.994.163 7.085.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.994.163 7.085.906
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.994.163 7.085.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024401
BIST