***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.760.678 -14.823.136
Net Dönem Karı (Zararı)
15.478.108 1.586.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.367.887 -7.546.061
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.509.679 -344.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.141.792 -7.201.079
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.380.578 -9.208.209
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.503.944 -82.063
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.341.920 7.101.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.218.554 -16.227.940
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-124.270.357 -15.168.118
Alınan Faiz
12 12.509.679 344.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.183.246 14.870.745
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
223.546.065 15.726.535
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-93.362.819 -855.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.422.568 47.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.422.568 47.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.609 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.470.177 47.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18.470.177 47.609
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.049.147
Takas Alacakları
4.586.007 82.063
Finansal Varlıklar
148.505.781 21.379.872
TOPLAM VARLIKLAR
171.561.965 23.558.691
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
9.053.429 7.048.971
Diğer Borçlar
390.285 52.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.443.714 7.101.794
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
162.118.251 16.456.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.456.897 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.478.108 1.586.152
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
223.546.065 15.726.535
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-93.362.819 -855.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
162.118.251 16.456.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12.509.679 344.982
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
7.085.243 -5.736.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.141.792 7.201.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
84.029 2.528
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.537.159 1.812.343
Yönetim Ücretleri
-2.263.840 -153.354
Saklama Ücretleri
-118.310 -23.840
Denetim Ücretleri
-15.082 -5.250
Kurul Ücretleri
-21.248 -1.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-573.821 -22.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-66.750 -19.387
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.059.051 -226.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.478.108 1.586.152
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.478.108 1.586.152
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.478.108 1.586.152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024403
BIST