***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.760.678 -14.823.136Net Dönem Karı (Zararı)15.478.108 1.586.152NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.367.887 -7.546.061Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.509.679 -344.982Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.141.792 -7.201.079İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.380.578 -9.208.209Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.503.944 -82.063Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.341.920 7.101.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-126.218.554 -16.227.940FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-124.270.357 -15.168.118Alınan Faiz12 12.509.679 344.982FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.183.246 14.870.745Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit223.546.065 15.726.535Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-93.362.819 -855.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.422.568 47.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.422.568 47.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.609 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.470.177 47.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18.470.177 47.609Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.049.147Takas Alacakları4.586.007 82.063Finansal Varlıklar148.505.781 21.379.872TOPLAM VARLIKLAR171.561.965 23.558.691YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları9.053.429 7.048.971Diğer Borçlar390.285 52.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.443.714 7.101.794TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)162.118.251 16.456.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)16.456.897 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.478.108 1.586.152Katılma Payı İhraç Tutarı (+)223.546.065 15.726.535Katılma Payı İade Tutarı (-)-93.362.819 -855.790TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)162.118.251 16.456.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12.509.679 344.982Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar7.085.243 -5.736.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.141.792 7.201.079Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler84.029 2.528ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.537.159 1.812.343Yönetim Ücretleri-2.263.840 -153.354Saklama Ücretleri-118.310 -23.840Denetim Ücretleri-15.082 -5.250Kurul Ücretleri-21.248 -1.395Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-573.821 -22.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-66.750 -19.387ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.059.051 -226.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.478.108 1.586.152NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.478.108 1.586.152DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.478.108 1.586.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024403BIST