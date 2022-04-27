***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.286.719 -26.182.768Net Dönem Karı (Zararı)12.793.198 1.791.405NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.537.968 -241.200Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.923.528 -684.316Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.385.539 443.116İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.465.477 -28.414.487Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-282.149Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.827 32.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.197.155 -28.447.119FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.210.247 -26.864.282Alınan Faiz8.923.528 681.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 50.077.991Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.078.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.286.719 23.895.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.286.719 23.895.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.895.223 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.608.504 23.895.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.608.821 18.895.664Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri3.388.048 3.105.899Ters Repo Alacakları6.002.465 5.002.361Finansal Varlıklar53.709.720 24.898.104TOPLAM VARLIKLAR64.709.054 51.902.028YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar46.459 32.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.459 32.632TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)64.662.595 51.869.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)51.869.396Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.793.199 1.791.405Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.078.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-9TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)64.662.595 51.869.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri8.923.528 681.514Temettü Gelirleri-443.116Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-2.471.941 589.169Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.385.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler321.097 1.096.316ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.158.223 1.923.883Yönetim Ücretleri-115.528 -33.779Saklama Ücretleri-85.008 -26.127Denetim Ücretleri-15.101 -5.100Kurul Ücretleri-11.830 -3.391Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-106.948 -52.574Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.609 -11.507ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-365.024 -132.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.793.199 1.791.405NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.793.199 1.791.405DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.793.199 1.791.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024406BIST