***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.286.719 -26.182.768
Net Dönem Karı (Zararı)
12.793.198 1.791.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.537.968 -241.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.923.528 -684.316
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.385.539 443.116
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.465.477 -28.414.487
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-282.149
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.827 32.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.197.155 -28.447.119
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.210.247 -26.864.282
Alınan Faiz
8.923.528 681.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 50.077.991
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.078.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.286.719 23.895.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.286.719 23.895.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.895.223 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.608.504 23.895.223
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.608.821 18.895.664
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
3.388.048 3.105.899
Ters Repo Alacakları
6.002.465 5.002.361
Finansal Varlıklar
53.709.720 24.898.104
TOPLAM VARLIKLAR
64.709.054 51.902.028
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
46.459 32.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.459 32.632
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.662.595 51.869.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.869.396
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.793.199 1.791.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.078.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
64.662.595 51.869.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
8.923.528 681.514
Temettü Gelirleri
-443.116
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-2.471.941 589.169
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.385.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
321.097 1.096.316
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.158.223 1.923.883
Yönetim Ücretleri
-115.528 -33.779
Saklama Ücretleri
-85.008 -26.127
Denetim Ücretleri
-15.101 -5.100
Kurul Ücretleri
-11.830 -3.391
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-106.948 -52.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.609 -11.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-365.024 -132.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.793.199 1.791.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.793.199 1.791.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.793.199 1.791.405
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024406
BIST