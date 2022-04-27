***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.763.840 -22.288.840
Net Dönem Karı (Zararı)
60.453.187 34.650.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.243.617 -23.792.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.490.224 -5.691.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.753.393 -18.100.703
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.064.046 -42.516.085
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.459.229 2.586.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.523.275 -45.102.992
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
23.273.616 -31.657.614
Alınan Faiz
6.490.224 9.368.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.767.231 31.090.265
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.402.085 65.299.789
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-65.169.316 -34.209.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.003.391 8.801.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.003.391 8.801.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.359.862 7.558.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.356.471 16.359.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.356.708 16.360.099
Finansal Varlıklar
134.364.912 106.134.794
TOPLAM VARLIKLAR
143.721.620 122.494.893
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
194.985 2.654.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
194.985 2.654.214
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
143.526.635 119.840.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
119.840.679 54.099.459
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.453.187 34.650.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.402.085 65.299.789
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.169.316 -34.209.524
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
143.526.635 119.840.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.368.774
Temettü Gelirleri
6.490.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.015.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.191.878 18.100.703
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
39.753.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 462.583 273
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.898.078 38.484.837
Yönetim Ücretleri
8 1.215.223 -1.143.757
Saklama Ücretleri
8 156.245 -140.107
MKK Ücretleri
8 0 -3.202
Denetim Ücretleri
8 15.995 -5.932
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 22.901 -21.583
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 6.796 -150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 27.730 -2.519.151
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
1.444.890 -3.833.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.342.968 34.650.955
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
63.342.968 34.650.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
63.342.968 34.650.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024410
BIST