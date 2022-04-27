***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.763.840 -22.288.840Net Dönem Karı (Zararı)60.453.187 34.650.955NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-46.243.617 -23.792.484Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.490.224 -5.691.781Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.753.393 -18.100.703İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.064.046 -42.516.085Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.459.229 2.586.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.523.275 -45.102.992FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR23.273.616 -31.657.614Alınan Faiz6.490.224 9.368.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.767.231 31.090.265Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.402.085 65.299.789Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-65.169.316 -34.209.524YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.003.391 8.801.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.003.391 8.801.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.359.862 7.558.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.356.471 16.359.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.356.708 16.360.099Finansal Varlıklar134.364.912 106.134.794TOPLAM VARLIKLAR143.721.620 122.494.893YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar194.985 2.654.214TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)194.985 2.654.214TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)143.526.635 119.840.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)119.840.679 54.099.459Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.453.187 34.650.955Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.402.085 65.299.789Katılma Payı İade Tutarı (-)-65.169.316 -34.209.524TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)143.526.635 119.840.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.368.774Temettü Gelirleri6.490.224Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.015.087Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 15.191.878 18.100.703Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri39.753.393Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 462.583 273ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.898.078 38.484.837Yönetim Ücretleri8 1.215.223 -1.143.757Saklama Ücretleri8 156.245 -140.107MKK Ücretleri8 0 -3.202Denetim Ücretleri8 15.995 -5.932Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 22.901 -21.583Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 6.796 -150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 27.730 -2.519.151ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)1.444.890 -3.833.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.342.968 34.650.955FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)63.342.968 34.650.955DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)63.342.968 34.650.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024410BIST