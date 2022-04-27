***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-729.046 -32.582.998
Net Dönem Karı (Zararı)
23.338.462 -262.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.282.274 -25.894
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
39
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-62
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-188.593 -25.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.093.720 -693
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
26.173 -32.319.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
79.547
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.550 -32.399.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-377
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-917.639 -32.608.137
Alınan Faiz
188.593 25.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 34.069.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.151.477
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.081.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-729.046 1.486.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-729.046 1.486.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.486.999 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
757.953 1.486.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
757.976 486.587
Ters Repo Alacakları
1.000.473
Finansal Varlıklar
56.494.097 32.400.000
TOPLAM VARLIKLAR
57.252.073 33.887.060
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
106.097 79.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
106.097 79.547
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.145.976 33.807.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.807.513
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.338.463 -262.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.151.477
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.081.481
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
57.145.976 33.807.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
188.593 25.139
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
24.093.720 693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.282.313 39.837
Yönetim Ücretleri
-750.938 -135.707
Saklama Ücretleri
-46.243 -10.957
Denetim Ücretleri
-18.015 -5.475
Danışmanlık Ücretleri
-59.000 -137.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-6.000 -875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.654 -11.656
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-943.850 -302.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.338.463 -262.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.338.463 -262.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.338.463 -262.483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024414
BIST