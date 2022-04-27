***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-729.046 -32.582.998Net Dönem Karı (Zararı)23.338.462 -262.483NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.282.274 -25.894Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler39Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-62Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-188.593 -25.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.093.720 -693İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER26.173 -32.319.760Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler79.547Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.550 -32.399.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-377FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-917.639 -32.608.137Alınan Faiz188.593 25.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 34.069.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.151.477Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.081.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-729.046 1.486.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-729.046 1.486.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.486.999 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ757.953 1.486.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri757.976 486.587Ters Repo Alacakları1.000.473Finansal Varlıklar56.494.097 32.400.000TOPLAM VARLIKLAR57.252.073 33.887.060YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar106.097 79.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)106.097 79.547TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.145.976 33.807.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)33.807.513Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.338.463 -262.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)35.151.477Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.081.481TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)57.145.976 33.807.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri188.593 25.139Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar24.093.720 693Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.005ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.282.313 39.837Yönetim Ücretleri-750.938 -135.707Saklama Ücretleri-46.243 -10.957Denetim Ücretleri-18.015 -5.475Danışmanlık Ücretleri-59.000 -137.650Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-6.000 -875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-63.654 -11.656ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-943.850 -302.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.338.463 -262.483NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.338.463 -262.483DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.338.463 -262.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024414BIST