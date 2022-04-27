***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-916.283 -1.430.133
Net Dönem Karı (Zararı)
3.156.833 6.984.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.478.669 -7.257.921
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.073 -3.250
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.482.742 -7.254.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-594.447 -1.156.797
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.401 18.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-598.848 -1.175.321
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-916.283 -1.430.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.850.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-916.283 419.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-916.283 419.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
927.632 507.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.349 927.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.348 931.706
Finansal Varlıklar
17.310.752 13.229.160
TOPLAM VARLIKLAR
17.322.100 14.160.866
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
54.655 50.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.655 50.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.267.445 14.110.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.110.612 5.276.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.156.833 6.984.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.850.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.267.445 14.110.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
186.400 47.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.482.742 7.254.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 4.793
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.669.152 7.307.052
Yönetim Ücretleri
-381.646 -184.604
Saklama Ücretleri
-41.616 -51.149
Denetim Ücretleri
-6.240 -14.190
Danışmanlık Ücretleri
-44.168 -39.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-38.649 -33.170
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-512.319 -322.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.156.833 6.984.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.156.833 6.984.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.156.833 6.984.585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024417
BIST