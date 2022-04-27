***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-916.283 -1.430.133Net Dönem Karı (Zararı)3.156.833 6.984.585NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.478.669 -7.257.921Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.073 -3.250Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.482.742 -7.254.671İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-594.447 -1.156.797Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.401 18.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-598.848 -1.175.321FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-916.283 -1.430.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.850.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-916.283 419.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-916.283 419.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ927.632 507.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.349 927.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.348 931.706Finansal Varlıklar17.310.752 13.229.160TOPLAM VARLIKLAR17.322.100 14.160.866YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar54.655 50.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)54.655 50.254TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.267.445 14.110.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.110.612 5.276.021Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.156.833 6.984.585Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 1.850.006Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.267.445 14.110.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar186.400 47.588Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.482.742 7.254.671Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 4.793ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.669.152 7.307.052Yönetim Ücretleri-381.646 -184.604Saklama Ücretleri-41.616 -51.149Denetim Ücretleri-6.240 -14.190Danışmanlık Ücretleri-44.168 -39.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-38.649 -33.170ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-512.319 -322.467ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.156.833 6.984.585NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.156.833 6.984.585DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.156.833 6.984.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024417BIST