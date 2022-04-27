***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.440.113
Net Dönem Karı (Zararı)
302.535.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
302.608.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
302.608.586
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-623.584.084
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
158.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-623.742.839
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.440.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.440.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.440.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
197
Finansal Varlıklar
321.134.253
TOPLAM VARLIKLAR
321.134.450
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
158.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
158.755
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
320.975.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
302.535.385
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.440.310
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
320.975.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
145.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
302.608.586
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
302.753.945
Yönetim Ücretleri
-150.001
Saklama Ücretleri
-17.924
Denetim Ücretleri
-8.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-42.570
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-218.560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.535.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
302.535.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
302.535.385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024418
BIST