***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.440.113Net Dönem Karı (Zararı)302.535.385NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER302.608.586Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler302.608.586İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-623.584.084Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler158.755İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-623.742.839FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.440.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.440.310Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18.440.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri197Finansal Varlıklar321.134.253TOPLAM VARLIKLAR321.134.450YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar158.755TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)158.755TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)320.975.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)302.535.385Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.440.310TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)320.975.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar145.359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar302.608.586ESAS FAALİYET GELİRLERİ302.753.945Yönetim Ücretleri-150.001Saklama Ücretleri-17.924Denetim Ücretleri-8.065Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-42.570ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-218.560ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)302.535.385NET DÖNEM KARI (ZARARI)302.535.385DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)302.535.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024418BIST