***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.519.178 498.019.693
Net Dönem Karı (Zararı)
119.260.300 68.583.562
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.788.583 -98.002.699
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-123.537.120 -91.030.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.748.537 -6.972.398
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-205.526.745 436.406.416
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.516
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
764.423 -612.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-206.289.652 437.018.703
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-197.055.028 406.987.279
Alınan Faiz
123.535.850 91.032.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.900.053 -553.501.678
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.538.979.400 7.281.518.289
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.440.079.347 -7.835.019.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.380.875 -55.481.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.380.875 -55.481.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.859.219 130.341.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.240.094 74.859.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18.140.094 59.219
Ters Repo Alacakları
82.138.768 74.837.498
Diğer Alacaklar
1.516
Finansal Varlıklar
530.044.570 336.503.455
TOPLAM VARLIKLAR
630.324.948 411.400.172
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.559.710 795.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.559.710 795.287
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
628.765.238 410.604.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
410.604.885 895.523.001
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
119.260.300 68.583.562
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.538.979.400 7.281.518.289
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.440.079.347 -7.835.019.967
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
628.765.238 410.604.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
123.535.850 91.032.414
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-4.809.969 -2.657.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.748.537 -6.972.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
158.564 -54.957
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
131.632.982 81.347.607
Yönetim Ücretleri
-11.008.841 -11.288.089
Saklama Ücretleri
-562.516 -629.570
Denetim Ücretleri
-1.580 -10.080
Kurul Ücretleri
-143.257 -163.944
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-602.225 -624.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.263 -47.487
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.372.682 -12.764.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.260.300 68.583.562
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
119.260.300 68.583.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
119.260.300 68.583.562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024419
BIST