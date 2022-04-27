***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.519.178 498.019.693Net Dönem Karı (Zararı)119.260.300 68.583.562NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-110.788.583 -98.002.699Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-123.537.120 -91.030.301Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.748.537 -6.972.398İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-205.526.745 436.406.416Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.516Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler764.423 -612.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-206.289.652 437.018.703FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-197.055.028 406.987.279Alınan Faiz123.535.850 91.032.414FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.900.053 -553.501.678Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.538.979.400 7.281.518.289Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.440.079.347 -7.835.019.967YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.380.875 -55.481.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.380.875 -55.481.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.859.219 130.341.204DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ100.240.094 74.859.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18.140.094 59.219Ters Repo Alacakları82.138.768 74.837.498Diğer Alacaklar1.516Finansal Varlıklar530.044.570 336.503.455TOPLAM VARLIKLAR630.324.948 411.400.172YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.559.710 795.287TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.559.710 795.287TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)628.765.238 410.604.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)410.604.885 895.523.001Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)119.260.300 68.583.562Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.538.979.400 7.281.518.289Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.440.079.347 -7.835.019.967TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)628.765.238 410.604.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri123.535.850 91.032.414Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-4.809.969 -2.657.452Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12.748.537 -6.972.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler158.564 -54.957ESAS FAALİYET GELİRLERİ131.632.982 81.347.607Yönetim Ücretleri-11.008.841 -11.288.089Saklama Ücretleri-562.516 -629.570Denetim Ücretleri-1.580 -10.080Kurul Ücretleri-143.257 -163.944Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-602.225 -624.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-54.263 -47.487ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.372.682 -12.764.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)119.260.300 68.583.562NET DÖNEM KARI (ZARARI)119.260.300 68.583.562DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)119.260.300 68.583.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024419BIST