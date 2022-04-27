***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.858.165 -6.302.664Net Dönem Karı (Zararı)7.851.851 3.470.269NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.677.279 113.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.694 -3.617Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.858.897 -359.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler430.030 540.346Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-250.106 -64.055İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.141.740 -10.309.662Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-477.499 -4.515.105Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.461.988 1.627.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.202.253 -7.421.909FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.967.168 -6.726.142Alınan Temettü250.106 64.055Alınan Faiz1.858.897 359.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.903.418 13.791.919Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit141.529.669 35.857.119Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-123.626.251 -22.065.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.954.747 7.489.255NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.954.747 7.489.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.887.372 398.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.932.625 7.887.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri932.986 887.763Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4.643.703 2.772.857Ters Repo Alacakları4.001.643 7.003.306Diğer Alacaklar348.900 1.742.248Finansal Varlıklar34.059.371 7.287.148TOPLAM VARLIKLAR43.986.603 19.693.322YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar188.462 1.650.450TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)188.462 1.650.450TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.798.141 18.042.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.042.872 780.684Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.851.851 3.470.269Katılma Payı İhraç Tutarı (+)141.529.669 35.857.119Katılma Payı İade Tutarı (-)-123.626.251 -22.065.200TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.798.141 18.042.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.858.897 359.423Temettü Gelirleri250.106 64.055Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar6.306.860 2.749.204Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar430.030 540.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.612 35.595ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.859.505 3.748.623Yönetim Ücretleri-473.253 -72.984Saklama Ücretleri-75.657 -41.105Denetim Ücretleri-13.305 -10.165Kurul Ücretleri-8.797 -1.852Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-257.665 -119.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-178.977 -32.620ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.007.654 -278.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.851.851 3.470.269NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.851.851 3.470.269DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.851.851 3.470.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024420BIST