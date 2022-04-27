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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.858.165 -6.302.664
Net Dönem Karı (Zararı)
7.851.851 3.470.269
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.677.279 113.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.694 -3.617
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.858.897 -359.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
430.030 540.346
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-250.106 -64.055
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.141.740 -10.309.662
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-477.499 -4.515.105
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.461.988 1.627.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.202.253 -7.421.909
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.967.168 -6.726.142
Alınan Temettü
250.106 64.055
Alınan Faiz
1.858.897 359.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.903.418 13.791.919
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
141.529.669 35.857.119
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-123.626.251 -22.065.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.954.747 7.489.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.954.747 7.489.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.887.372 398.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.932.625 7.887.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
932.986 887.763
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4.643.703 2.772.857
Ters Repo Alacakları
4.001.643 7.003.306
Diğer Alacaklar
348.900 1.742.248
Finansal Varlıklar
34.059.371 7.287.148
TOPLAM VARLIKLAR
43.986.603 19.693.322
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
188.462 1.650.450
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
188.462 1.650.450
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.798.141 18.042.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.042.872 780.684
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.851.851 3.470.269
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
141.529.669 35.857.119
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-123.626.251 -22.065.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.798.141 18.042.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
1.858.897 359.423
Temettü Gelirleri
250.106 64.055
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
6.306.860 2.749.204
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
430.030 540.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.612 35.595
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.859.505 3.748.623
Yönetim Ücretleri
-473.253 -72.984
Saklama Ücretleri
-75.657 -41.105
Denetim Ücretleri
-13.305 -10.165
Kurul Ücretleri
-8.797 -1.852
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-257.665 -119.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-178.977 -32.620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.007.654 -278.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.851.851 3.470.269
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.851.851 3.470.269
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.851.851 3.470.269



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024420


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