***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.020.448Net Dönem Karı (Zararı)13.524.303NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.164.942Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.297.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.475.512Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.013.306İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-87.020.263Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.154Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler192.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-87.192.644FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-66.331.018Alınan Temettü1.013.306Alınan Faiz2.297.264FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.117.177Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit63.117.177YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.729DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri96.729Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri20.154Teminata Verilen Finansal Varlıklar76.717.132TOPLAM VARLIKLAR76.834.015YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar192.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)192.535TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.641.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.524.301Katılma Payı İhraç Tutarı (+)63.117.179TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)76.641.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri2.297.264Temettü Gelirleri1.013.306Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar369.795Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10.475.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler382ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.156.259Yönetim Ücretleri-121.419Saklama Ücretleri-75.326Denetim Ücretleri-8.815Kurul Ücretleri-10.769Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-136.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-131.762ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-484.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.671.410FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-147.107NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.524.303DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.524.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024421BIST