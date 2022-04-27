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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.020.448
Net Dönem Karı (Zararı)
13.524.303
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.164.942
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.297.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.475.512
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.013.306
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.020.263
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.154
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
192.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-87.192.644
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.331.018
Alınan Temettü
1.013.306
Alınan Faiz
2.297.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.117.177
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
63.117.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
96.729
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
20.154
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
76.717.132
TOPLAM VARLIKLAR
76.834.015
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
192.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.641.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.524.301
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
63.117.179
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.641.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2.297.264
Temettü Gelirleri
1.013.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
369.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.475.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
382
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.156.259
Yönetim Ücretleri
-121.419
Saklama Ücretleri
-75.326
Denetim Ücretleri
-8.815
Kurul Ücretleri
-10.769
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-136.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-131.762
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-484.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.671.410
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-147.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.524.303
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.524.303



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024421


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Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,15  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 0,00  
B. Petrol 107 107 2,27  
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