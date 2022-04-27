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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.336.439 -11.982.514
Net Dönem Karı (Zararı)
98.696.383 17.421.171
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.119.133 -4.388.282
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-81.614 -4.458
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.784.171 -1.430.194
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.253.348 -2.953.630
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.042.974 -27.058.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.116.184 -2.110.707
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.019.596 6.847.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.139.562 -31.795.267
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
34.534.276 -14.025.850
Alınan Temettü
81.614 4.458
Alınan Faiz
1.720.549 2.038.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.242.028 9.812.794
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
91.778.146 18.994.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-36.536.118 -9.182.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.578.467 -2.169.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.578.467 -2.169.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.118.687 13.288.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.697.154 11.118.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
102.442.622 10.800.533
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.484.820
Takas Alacakları
685.772 al Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.536.059 33.302.094
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
98.696.383 17.421.171
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
91.778.146 18.994.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-36.536.118 -9.182.196
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
214.474.470 60.536.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
1.720.549 2.038.878
Temettü Gelirleri
81.614 4.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
63.476.042 13.448.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
36.253.348 2.953.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
246.156 178.611
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
101.777.709 18.624.447
Yönetim Ücretleri
1.508.647 738.181
Saklama Ücretleri
111.459 83.592
Denetim Ücretleri
6.240 9.030
Kurul Ücretleri
24.022 11.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
778.797 285.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
219.268 59.660
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
2.648.433 1.187.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.426.142 19.812.079
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
432.894 15.644
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
104.859.036 19.827.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
104.859.036 19.827.723



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024423


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Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,15  
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