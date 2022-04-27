***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.336.439 -11.982.514Net Dönem Karı (Zararı)98.696.383 17.421.171NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-38.119.133 -4.388.282Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-81.614 -4.458Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.784.171 -1.430.194Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.253.348 -2.953.630İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.042.974 -27.058.739Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.116.184 -2.110.707Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.019.596 6.847.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.139.562 -31.795.267FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR34.534.276 -14.025.850Alınan Temettü81.614 4.458Alınan Faiz1.720.549 2.038.878FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.242.028 9.812.794Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit91.778.146 18.994.990Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-36.536.118 -9.182.196YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.578.467 -2.169.720NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.578.467 -2.169.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.118.687 13.288.406DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.697.154 11.118.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri102.442.622 10.800.533Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.484.820Takas Alacakları685.772 al Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)60.536.059 33.302.094Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)98.696.383 17.421.171Katılma Payı İhraç Tutarı (+)91.778.146 18.994.990Katılma Payı İade Tutarı (-)-36.536.118 -9.182.196TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)214.474.470 60.536.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.720.549 2.038.878Temettü Gelirleri81.614 4.458Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar63.476.042 13.448.870Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar36.253.348 2.953.630Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler246.156 178.611ESAS FAALİYET GELİRLERİ101.777.709 18.624.447Yönetim Ücretleri1.508.647 738.181Saklama Ücretleri111.459 83.592Denetim Ücretleri6.240 9.030Kurul Ücretleri24.022 11.262Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri778.797 285.907Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler219.268 59.660ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)2.648.433 1.187.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)104.426.142 19.812.079FİNANSMAN GİDERLERİ (-)432.894 15.644NET DÖNEM KARI (ZARARI)104.859.036 19.827.723DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)104.859.036 19.827.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024423BIST