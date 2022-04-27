***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.726.000 -82.963.005
Net Dönem Karı (Zararı)
115.758.976 45.579.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-99.170.823 -10.480.056
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
17.767 8.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.728.119 -12.673.631
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -48.180
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
126.510 2.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-68.586.981 2.230.918
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.042.272 -130.784.484
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.960.543 -657.185
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.794.117 26.505.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-98.796.932 -156.633.251
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.454.119 -95.684.816
Alınan Temettü
48.180
Alınan Faiz
30.728.119 12.673.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.861.059 84.903.663
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
169.181.329 197.445.361
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-145.193.760 -112.539.393
Kredi Ödemeleri
-126.510 -2.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.135.059 1.940.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.135.059 1.940.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.097.860 157.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.232.919 2.097.860
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.207.488 2.090.196
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.242.780 280.806
Takas Alacakları
744.324 9.666.841
Finansal Varlıklar
427.101.365 259.717.452
TOPLAM VARLIKLAR
441.295.957 271.755.295
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
62.128.910 22.011.142
Takas Borçları
2.663.898 13.205.150
Diğer Borçlar
568.842 351.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.361.650 35.567.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
375.934.307 236.187.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
236.187.762 105.702.070
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
115.758.976 45.579.724
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
169.181.329 197.445.361
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-145.193.760 -112.539.393
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
375.934.307 236.187.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
30.728.119 12.673.631
Temettü Gelirleri
48.180
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
24.465.410 41.620.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
68.586.981 -2.230.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
109.308 332.786
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
123.889.818 52.444.187
Yönetim Ücretleri
-3.996.154 -2.665.055
Saklama Ücretleri
-244.629 -179.502
Denetim Ücretleri
-13.305 -9.796
Kurul Ücretleri
-57.286 -43.932
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-728.091 -831.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.964.867 -3.131.894
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.004.332 -6.862.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.885.486 45.582.030
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-126.510 -2.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
115.758.976 45.579.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
115.758.976 45.579.724
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024426
BIST