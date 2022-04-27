***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.726.000 -82.963.005Net Dönem Karı (Zararı)115.758.976 45.579.724NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-99.170.823 -10.480.056Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler17.767 8.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-30.728.119 -12.673.631Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -48.180Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler126.510 2.305Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-68.586.981 2.230.918İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.042.272 -130.784.484Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.960.543 -657.185Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.794.117 26.505.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-98.796.932 -156.633.251FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-45.454.119 -95.684.816Alınan Temettü48.180Alınan Faiz30.728.119 12.673.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.861.059 84.903.663Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit169.181.329 197.445.361Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-145.193.760 -112.539.393Kredi Ödemeleri-126.510 -2.305YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.135.059 1.940.658NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.135.059 1.940.658DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.097.860 157.202DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.232.919 2.097.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.207.488 2.090.196Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.242.780 280.806Takas Alacakları744.324 9.666.841Finansal Varlıklar427.101.365 259.717.452TOPLAM VARLIKLAR441.295.957 271.755.295YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları62.128.910 22.011.142Takas Borçları2.663.898 13.205.150Diğer Borçlar568.842 351.241TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)65.361.650 35.567.533TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)375.934.307 236.187.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)236.187.762 105.702.070Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)115.758.976 45.579.724Katılma Payı İhraç Tutarı (+)169.181.329 197.445.361Katılma Payı İade Tutarı (-)-145.193.760 -112.539.393TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)375.934.307 236.187.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri30.728.119 12.673.631Temettü Gelirleri48.180Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar24.465.410 41.620.508Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar68.586.981 -2.230.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler109.308 332.786ESAS FAALİYET GELİRLERİ123.889.818 52.444.187Yönetim Ücretleri-3.996.154 -2.665.055Saklama Ücretleri-244.629 -179.502Denetim Ücretleri-13.305 -9.796Kurul Ücretleri-57.286 -43.932Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-728.091 -831.978Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.964.867 -3.131.894ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.004.332 -6.862.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.885.486 45.582.030FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-126.510 -2.306NET DÖNEM KARI (ZARARI)115.758.976 45.579.724DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)115.758.976 45.579.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024426BIST