***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.231.368 -934.341
Net Dönem Karı (Zararı)
22.586.871 9.507.081
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.892.487 -8.330.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.571 -4.823.527
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.328.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.540.348 -3.507.335
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.277.891 -6.926.466
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.123
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.905 -9.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.305.919 -6.917.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.583.507 -5.750.247
Alınan Temettü
23.571
Alınan Faiz
5.328.568 4.815.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.759.994 2.245.742
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.000.008 7.509.206
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-240.014 -5.263.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.471.374 1.311.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.471.374 1.311.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.964.846 3.644.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
493.472 4.955.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
493.472 756.540
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.123
Takas Alacakları
4.208.306
Finansal Varlıklar
73.149.252 43.302.985
TOPLAM VARLIKLAR
73.642.724 48.268.954
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
76.889 49.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.889 49.984
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.565.835 48.218.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.218.970 36.466.147
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.586.871 9.507.081
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.000.008 7.509.206
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-240.014 -5.263.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.565.835 48.218.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
5.328.568 4.815.906
Temettü Gelirleri
23.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.193.903 3.668.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.540.348 3.507.335
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-2.125.936
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.086.390 9.865.613
Yönetim Ücretleri
370.576 230.554
Saklama Ücretleri
93.929 65.606
Denetim Ücretleri
11.840 11.840
Kurul Ücretleri
11.881 8.457
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
42.383 17.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31.911 17.023
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
562.520 351.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.648.910 10.216.786
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.648.910 10.216.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.648.910 10.216.786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024427
BIST