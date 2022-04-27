***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.231.368 -934.341Net Dönem Karı (Zararı)22.586.871 9.507.081NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.892.487 -8.330.862Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.571 -4.823.527Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.328.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.540.348 -3.507.335İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.277.891 -6.926.466Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.123Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.905 -9.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.305.919 -6.917.275FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.583.507 -5.750.247Alınan Temettü23.571Alınan Faiz5.328.568 4.815.906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.759.994 2.245.742Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.000.008 7.509.206Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-240.014 -5.263.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.471.374 1.311.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.471.374 1.311.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.964.846 3.644.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ493.472 4.955.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri493.472 756.540Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.123Takas Alacakları4.208.306Finansal Varlıklar73.149.252 43.302.985TOPLAM VARLIKLAR73.642.724 48.268.954YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar76.889 49.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)76.889 49.984TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)73.565.835 48.218.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.218.970 36.466.147Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.586.871 9.507.081Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.000.008 7.509.206Katılma Payı İade Tutarı (-)-240.014 -5.263.464TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)73.565.835 48.218.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri5.328.568 4.815.906Temettü Gelirleri23.571Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10.193.903 3.668.308Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.540.348 3.507.335Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-2.125.936ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.086.390 9.865.613Yönetim Ücretleri370.576 230.554Saklama Ücretleri93.929 65.606Denetim Ücretleri11.840 11.840Kurul Ücretleri11.881 8.457Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri42.383 17.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31.911 17.023ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)562.520 351.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.648.910 10.216.786FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.648.910 10.216.786DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.648.910 10.216.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024427BIST