***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.336.921 12.526.376Net Dönem Karı (Zararı)4.601.223 3.094.783NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-725.645 -616.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler54Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-340.016 -294.207Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-351.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.738 29.234Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-388.367İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.267.040 9.402.305Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.032.440 7.337.531Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler817.642 6.399.502İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.117.122 -4.334.728FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.608.538 11.880.296Alınan Temettü388.367 294.207Alınan Faiz340.016 351.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-763.204 -12.564.458Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.215.319 26.792.080Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.978.523 -39.356.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.573.717 -38.082NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.573.717 -38.082DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.347 108.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.644.064 70.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.644.064 70.347Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.382.201Diğer Alacaklar456.201 106.440Finansal Varlıklar16.693.279 12.578.895TOPLAM VARLIKLAR18.793.544 14.137.883YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar861.069 43.427TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)861.069 43.427TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.932.475 14.094.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.094.456 23.564.131Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.601.223 3.094.783Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.215.319 26.792.080Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.978.523 -39.356.538TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.932.475 14.094.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri340.016 294.207Temettü Gelirleri388.367 351.873Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar4.390.672 3.099.228Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.738 -29.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler154.213 148.560ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.270.530 3.864.634Yönetim Ücretleri-385.295 -478.016Saklama Ücretleri-16.836 -20.271Denetim Ücretleri-10.894 -3.441Kurul Ücretleri-2.984 -3.188Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-232.610 -252.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.667 -12.307ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-668.286 -769.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.602.244 3.094.783FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-1.021NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.601.223 3.094.783DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.601.223 3.094.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024429BIST