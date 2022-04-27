***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.336.921 12.526.376
Net Dönem Karı (Zararı)
4.601.223 3.094.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-725.645 -616.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-340.016 -294.207
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-351.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.738 29.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-388.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.267.040 9.402.305
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.032.440 7.337.531
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
817.642 6.399.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.117.122 -4.334.728
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.608.538 11.880.296
Alınan Temettü
388.367 294.207
Alınan Faiz
340.016 351.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-763.204 -12.564.458
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.215.319 26.792.080
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.978.523 -39.356.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.573.717 -38.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.573.717 -38.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.347 108.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.644.064 70.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.644.064 70.347
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.382.201
Diğer Alacaklar
456.201 106.440
Finansal Varlıklar
16.693.279 12.578.895
TOPLAM VARLIKLAR
18.793.544 14.137.883
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
861.069 43.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
861.069 43.427
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.932.475 14.094.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.094.456 23.564.131
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.601.223 3.094.783
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.215.319 26.792.080
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.978.523 -39.356.538
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.932.475 14.094.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
340.016 294.207
Temettü Gelirleri
388.367 351.873
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.390.672 3.099.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.738 -29.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
154.213 148.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.270.530 3.864.634
Yönetim Ücretleri
-385.295 -478.016
Saklama Ücretleri
-16.836 -20.271
Denetim Ücretleri
-10.894 -3.441
Kurul Ücretleri
-2.984 -3.188
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-232.610 -252.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.667 -12.307
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-668.286 -769.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.602.244 3.094.783
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.021
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.601.223 3.094.783
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.601.223 3.094.783
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024429
BIST