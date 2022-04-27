***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.854.531Net Dönem Karı (Zararı)5.267.142NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER30.501.985Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-33.601Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-610.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.145.809İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-89.267.482Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-140.454.563Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler121.305.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-70.117.977FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-53.498.355Alınan Temettü33.601Alınan Faiz610.223FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.997.686Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit65.005.657Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.007.971YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.143.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.143.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.143.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.143.155Diğer Alacaklar140.454.563Finansal Varlıklar38.972.168TOPLAM VARLIKLAR189.569.886YÜKÜMLÜLÜKLERKrediler20.647.540Diğer Borçlar100.657.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)121.305.058TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)68.264.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.267.142Katılma Payı İhraç Tutarı (+)65.005.657Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.007.971TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)68.264.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri610.223Temettü Gelirleri33.601Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-24.867.264Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar31.145.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.342ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.932.711Yönetim Ücretleri-46.784Saklama Ücretleri-19.102Denetim Ücretleri-4.440Kurul Ücretleri-4.661Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-1.312.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.289ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.403.572ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.529.139FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-261.997NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.267.142DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.267.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024433BIST