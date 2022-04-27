***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.854.531
Net Dönem Karı (Zararı)
5.267.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
30.501.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.601
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-610.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.145.809
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-89.267.482
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-140.454.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
121.305.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-70.117.977
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.498.355
Alınan Temettü
33.601
Alınan Faiz
610.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.997.686
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
65.005.657
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.007.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.143.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.143.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.143.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.143.155
Diğer Alacaklar
140.454.563
Finansal Varlıklar
38.972.168
TOPLAM VARLIKLAR
189.569.886
YÜKÜMLÜLÜKLER
Krediler
20.647.540
Diğer Borçlar
100.657.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
121.305.058
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.264.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.267.142
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
65.005.657
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.007.971
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
68.264.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
610.223
Temettü Gelirleri
33.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-24.867.264
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
31.145.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.342
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.932.711
Yönetim Ücretleri
-46.784
Saklama Ücretleri
-19.102
Denetim Ücretleri
-4.440
Kurul Ücretleri
-4.661
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.312.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.289
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.403.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.529.139
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-261.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.267.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.267.142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024433
BIST