***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.867.615
Net Dönem Karı (Zararı)
7.771.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.829.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.939.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
114.477
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.014.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
59.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.074.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.072.127
Alınan Faiz
7.939.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.193.038
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.085.861.731
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.079.668.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.060.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.060.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.060.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
60.653
Ters Repo Alacakları
11.004.233
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
2.959.846
TOPLAM VARLIKLAR
14.024.732
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
59.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.964.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.771.749
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.085.861.730
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.079.668.693
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.964.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
7.939.742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
440.515
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
114.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.535.785
Yönetim Ücretleri
501.510
Saklama Ücretleri
37.044
Denetim Ücretleri
6.665
Kurul Ücretleri
6.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
193.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18.650
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
764.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.299.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.299.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.299.821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024445
BIST