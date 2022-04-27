***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.867.615Net Dönem Karı (Zararı)7.771.748NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.829.498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.233Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-7.939.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler114.477İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.014.377Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler59.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.074.323FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.072.127Alınan Faiz7.939.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.193.038Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.085.861.731Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.079.668.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.060.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.060.653DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.060.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri60.653Ters Repo Alacakları11.004.233Teminata Verilen Finansal Varlıklar2.959.846TOPLAM VARLIKLAR14.024.732YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar59.946TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)59.946TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.964.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.771.749Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.085.861.730Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.079.668.693TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.964.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri7.939.742Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar440.515Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar114.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler41.051ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.535.785Yönetim Ücretleri501.510Saklama Ücretleri37.044Denetim Ücretleri6.665Kurul Ücretleri6.360Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri193.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18.650ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)764.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.299.821NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.299.821DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.299.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024445BIST