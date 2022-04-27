***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.937.719Net Dönem Karı (Zararı)24.097.846NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER16.014.268Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-587.143Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.601.411İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-90.636.976Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-90.684.301FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-50.524.862Alınan Faiz587.143FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.123.833Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.123.833YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.114NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ186.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri186.114Finansal Varlıklar74.082.890TOPLAM VARLIKLAR74.269.004YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar47.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.325TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)74.221.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.097.846Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.123.833TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)74.221.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri587.143Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar7.043.700Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar16.601.411Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler293ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.232.547Yönetim Ücretleri-66.957Saklama Ücretleri-40.274Denetim Ücretleri-5.130Kurul Ücretleri-5.924Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.416ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-134.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.097.846NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.097.846DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.097.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024446BIST