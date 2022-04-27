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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.937.719
Net Dönem Karı (Zararı)
24.097.846
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.014.268
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-587.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.601.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-90.636.976
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-90.684.301
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.524.862
Alınan Faiz
587.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.123.833
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.123.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
186.114
Finansal Varlıklar
74.082.890
TOPLAM VARLIKLAR
74.269.004
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
47.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.325
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.221.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.097.846
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.123.833
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
74.221.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
587.143
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
7.043.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.601.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
293
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.232.547
Yönetim Ücretleri
-66.957
Saklama Ücretleri
-40.274
Denetim Ücretleri
-5.130
Kurul Ücretleri
-5.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.416
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.097.846
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.097.846
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.097.846



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024446


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Altın Gr. 901 901 3,40  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,15 23,19 -0,13  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,07  
B. Petrol 107 107 2,51  
Seans Raporu 18:05
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