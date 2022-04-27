***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.437.671
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.218.954
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.545.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.545.353
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.673.364
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.702.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-73.437.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.570.140
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
73.570.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
132.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
132.468
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
70.248.296
TOPLAM VARLIKLAR
70.380.764
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
29.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.578
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.351.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.218.954
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.570.140
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.351.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.356.634
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-6.545.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
184
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.188.535
Yönetim Ücretleri
-23.972
Saklama Ücretleri
-3.056
Denetim Ücretleri
-720
Kurul Ücretleri
-918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.753
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.419
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.218.954
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.218.954
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.218.954
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024461
BIST