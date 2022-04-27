***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.437.671Net Dönem Karı (Zararı)-3.218.954NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.545.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.545.353İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.673.364Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.578İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.702.942FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-73.437.671FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.570.140Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit73.570.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)132.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)132.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ132.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri132.468Teminata Verilen Finansal Varlıklar70.248.296TOPLAM VARLIKLAR70.380.764YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar29.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.578TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.351.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.218.954Katılma Payı İhraç Tutarı (+)73.570.140TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)70.351.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar3.356.634Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-6.545.353Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler184ESAS FAALİYET GELİRLERİ-3.188.535Yönetim Ücretleri-23.972Saklama Ücretleri-3.056Denetim Ücretleri-720Kurul Ücretleri-918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.753ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-30.419ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.218.954NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.218.954DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.218.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024461BIST