***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.269.763
Net Dönem Karı (Zararı)
39.724.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.459.751
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.212.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.672.607
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-162.666.684
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
85.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-162.752.020
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-88.482.619
Alınan Faiz
1.212.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.240.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
88.240.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
970.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
970.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
970.237
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
970.238
Finansal Varlıklar
127.079.413
TOPLAM VARLIKLAR
128.049.651
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
85.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.336
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.964.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.724.315
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
88.240.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
127.964.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
1.212.856
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.053.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
35.672.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.449
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.940.185
Yönetim Ücretleri
-147.277
Saklama Ücretleri
-46.647
Denetim Ücretleri
-2.970
Kurul Ücretleri
-6.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.239
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-215.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.724.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.724.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.724.314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024463
BIST