***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.269.763Net Dönem Karı (Zararı)39.724.314NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER34.459.751Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.212.856Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.672.607İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-162.666.684Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler85.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-162.752.020FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-88.482.619Alınan Faiz1.212.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.240.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit88.240.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)970.237NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)970.237DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ970.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri970.238Finansal Varlıklar127.079.413TOPLAM VARLIKLAR128.049.651YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar85.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)85.336TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)127.964.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)39.724.315Katılma Payı İhraç Tutarı (+)88.240.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)127.964.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.212.856Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar3.053.273Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar35.672.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.449ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.940.185Yönetim Ücretleri-147.277Saklama Ücretleri-46.647Denetim Ücretleri-2.970Kurul Ücretleri-6.738Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.239ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-215.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.724.314NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.724.314DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.724.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024463BIST