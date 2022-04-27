***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.112.636
Net Dönem Karı (Zararı)
13.324.830
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.274.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.274.429
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.711.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
101.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.812.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.112.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.705.914
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.705.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.593.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.593.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.593.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.593.278
Finansal Varlıklar
31.538.476
TOPLAM VARLIKLAR
35.131.754
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
101.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
101.010
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.030.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.324.830
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.705.914
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.030.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
5.498.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.274.429
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.772.792
Yönetim Ücretleri
-163.001
Saklama Ücretleri
-14.518
Denetim Ücretleri
-5.190
Danışmanlık Ücretleri
-187.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-78.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-447.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.324.830
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.324.830
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.324.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024465
BIST