***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.112.636Net Dönem Karı (Zararı)13.324.830NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.274.429Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.274.429İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-39.711.895Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler101.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-39.812.905FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.112.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.705.914Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit21.705.914YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.593.278NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.593.278DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.593.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.593.278Finansal Varlıklar31.538.476TOPLAM VARLIKLAR35.131.754YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar101.010TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)101.010TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.030.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.324.830Katılma Payı İhraç Tutarı (+)21.705.914Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)35.030.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar5.498.363Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.274.429ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.772.792Yönetim Ücretleri-163.001Saklama Ücretleri-14.518Denetim Ücretleri-5.190Danışmanlık Ücretleri-187.208Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-78.045ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-447.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.324.830NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.324.830DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.324.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024465BIST