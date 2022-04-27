***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.740.044
Net Dönem Karı (Zararı)
555.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
103.592
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-358.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
461.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.757.702
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.806.859
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.098.317
Alınan Faiz
358.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.772.150
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.431.652
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.659.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
32.106
Diğer Alacaklar
500.596
Finansal Varlıklar
19.844.398
TOPLAM VARLIKLAR
20.377.100
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
49.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.157
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.327.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
555.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.431.652
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.659.502
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.327.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
358.273
Temettü Gelirleri
-176.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
461.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.199
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
646.125
Yönetim Ücretleri
-58.258
Saklama Ücretleri
-18.826
Kurul Ücretleri
-1.061
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.630
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-90.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
555.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
555.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
555.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024471
BIST