***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.740.044Net Dönem Karı (Zararı)555.793NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER103.592Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-358.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler461.865İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.757.702Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler49.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.806.859FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.098.317Alınan Faiz358.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.772.150Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.431.652Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.659.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.106NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32.106Diğer Alacaklar500.596Finansal Varlıklar19.844.398TOPLAM VARLIKLAR20.377.100YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar49.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.157TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.327.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)555.793Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.431.652Katılma Payı İade Tutarı (-)-8.659.502TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.327.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri358.273Temettü Gelirleri-176.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar461.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.199ESAS FAALİYET GELİRLERİ646.125Yönetim Ücretleri-58.258Saklama Ücretleri-18.826Kurul Ücretleri-1.061Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.630ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-90.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)555.793NET DÖNEM KARI (ZARARI)555.793DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)555.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024471BIST