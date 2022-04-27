***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.828.477 -96.997.302Net Dönem Karı (Zararı)109.940.311 2.267.614NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.298.453 -26.037.046Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.009.753 -25.397.362Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.288.700 -575.417Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-64.267İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.823.134 -74.678.165Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.112.383 -3.023.897Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.930.820 17.670.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.866.337 -89.324.620FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR67.818.724 -98.447.597Alınan Temettü64.267Alınan Faiz11.009.753 1.386.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 97.039.960Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit111.217.916Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.177.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.828.477 42.658NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.828.477 42.658DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.043.072 414DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.871.549 43.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri102.871.549 43.072Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri9.177.307Ters Repo Alacakları24.011.334Takas Alacakları910.000 3.023.897Diğer Alacaklar1.514Finansal Varlıklar154.291.915 84.948.237TOPLAM VARLIKLAR258.074.978 121.203.847YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6.082.571 19.324.815Krediler40.124.734 53.543Diğer Borçlar101.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.309.178 19.378.358TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)211.765.800 101.825.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)101.825.489 2.517.915Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)109.940.311 2.267.614Katılma Payı İhraç Tutarı (+)111.217.916Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.177.956TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)211.765.800 101.825.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11.009.753 1.386.028Temettü Gelirleri64.267Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar94.185.260 675.749Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.300.034 575.417Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler280.439 126ESAS FAALİYET GELİRLERİ112.775.486 2.701.587Yönetim Ücretleri-322.136 -108.756Saklama Ücretleri-127.085 -42.878Denetim Ücretleri-6.210 -11.610Kurul Ücretleri-28.970 -6.227Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-1.984.363 -244.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.654 -19.828ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.490.418 -433.973ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)110.285.068 2.267.614FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-344.757NET DÖNEM KARI (ZARARI)109.940.311 2.267.614DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)109.940.311 2.267.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024473BIST