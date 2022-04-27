Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 18:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.828.477 -96.997.302
Net Dönem Karı (Zararı)
109.940.311 2.267.614
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.298.453 -26.037.046
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.009.753 -25.397.362
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.288.700 -575.417
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.267
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.823.134 -74.678.165
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.112.383 -3.023.897
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.930.820 17.670.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.866.337 -89.324.620
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
67.818.724 -98.447.597
Alınan Temettü
64.267
Alınan Faiz
11.009.753 1.386.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 97.039.960
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
111.217.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.177.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.828.477 42.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.828.477 42.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.043.072 414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.871.549 43.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
102.871.549 43.072
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
9.177.307
Ters Repo Alacakları
24.011.334
Takas Alacakları
910.000 3.023.897
Diğer Alacaklar
1.514
Finansal Varlıklar
154.291.915 84.948.237
TOPLAM VARLIKLAR
258.074.978 121.203.847
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6.082.571 19.324.815
Krediler
40.124.734 53.543
Diğer Borçlar
101.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.309.178 19.378.358
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
211.765.800 101.825.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
101.825.489 2.517.915
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
109.940.311 2.267.614
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
111.217.916
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.177.956
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
211.765.800 101.825.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11.009.753 1.386.028
Temettü Gelirleri
64.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
94.185.260 675.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.300.034 575.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
280.439 126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.775.486 2.701.587
Yönetim Ücretleri
-322.136 -108.756
Saklama Ücretleri
-127.085 -42.878
Denetim Ücretleri
-6.210 -11.610
Kurul Ücretleri
-28.970 -6.227
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.984.363 -244.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.654 -19.828
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.490.418 -433.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.285.068 2.267.614
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-344.757
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
109.940.311 2.267.614
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
109.940.311 2.267.614



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024473


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.428
Değişim :  -0,94% |  -23,01
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
INVEO 32,88 12.853.163 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7637 14,7829 % -0,17  
Euro 15,5411 15,5785 % -0,31  
Sterlin 18,3486 18,4406 % -0,93  
Frank 15,1285 15,2196 % -0,59  
Riyal 3,9241 3,9438 % -0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 9,66  
Altın Gr. 899 899 1,43  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 -0,10  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,09  
B. Petrol 107 107 2,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru