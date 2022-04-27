***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.828.477 -96.997.302
Net Dönem Karı (Zararı)
109.940.311 2.267.614
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.298.453 -26.037.046
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.009.753 -25.397.362
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.288.700 -575.417
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.267
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.823.134 -74.678.165
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.112.383 -3.023.897
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.930.820 17.670.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.866.337 -89.324.620
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
67.818.724 -98.447.597
Alınan Temettü
64.267
Alınan Faiz
11.009.753 1.386.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 97.039.960
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
111.217.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.177.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.828.477 42.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.828.477 42.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.043.072 414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.871.549 43.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
102.871.549 43.072
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
9.177.307
Ters Repo Alacakları
24.011.334
Takas Alacakları
910.000 3.023.897
Diğer Alacaklar
1.514
Finansal Varlıklar
154.291.915 84.948.237
TOPLAM VARLIKLAR
258.074.978 121.203.847
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6.082.571 19.324.815
Krediler
40.124.734 53.543
Diğer Borçlar
101.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.309.178 19.378.358
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
211.765.800 101.825.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
101.825.489 2.517.915
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
109.940.311 2.267.614
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
111.217.916
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.177.956
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
211.765.800 101.825.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11.009.753 1.386.028
Temettü Gelirleri
64.267
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
94.185.260 675.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.300.034 575.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
280.439 126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.775.486 2.701.587
Yönetim Ücretleri
-322.136 -108.756
Saklama Ücretleri
-127.085 -42.878
Denetim Ücretleri
-6.210 -11.610
Kurul Ücretleri
-28.970 -6.227
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.984.363 -244.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.654 -19.828
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.490.418 -433.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.285.068 2.267.614
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-344.757
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
109.940.311 2.267.614
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
109.940.311 2.267.614
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024473
BIST