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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 19:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.661 -68.090
Net Dönem Karı (Zararı)
40.308.764 11.722.903
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
39.971.928 -12.220.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.971.928 -12.220.241
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-80.254.031 429.248
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-311.345 425.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-79.942.686 3.684
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.661 -68.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.661 -68.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.661 -68.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.855 94.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.516 26.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53.517 26.856
Finansal Varlıklar
81.705.224 41.734.466
TOPLAM VARLIKLAR
81.758.741 41.761.322
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
220.781 532.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
220.781 532.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.537.960 41.229.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.229.196
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.308.764
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.537.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
76.187 887
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
39.971.928 12.220.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
988.556
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.036.671 12.221.128
Yönetim Ücretleri
-578.938 -400.573
Saklama Ücretleri
-45.459 -50.566
Denetim Ücretleri
-10.438
Danışmanlık Ücretleri
-73.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.924 -47.086
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-727.907 -498.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.308.764 11.722.903
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.308.764 11.722.903
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.308.764 11.722.903



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024492


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Altın Gr. 900 900 2,58  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,17 23,20 -0,12  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,09  
B. Petrol 107 107 2,41  
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