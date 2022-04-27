***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.661 -68.090Net Dönem Karı (Zararı)40.308.764 11.722.903NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER39.971.928 -12.220.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler39.971.928 -12.220.241İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-80.254.031 429.248Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-311.345 425.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-79.942.686 3.684FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.661 -68.090FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.661 -68.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.661 -68.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.855 94.946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.516 26.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53.517 26.856Finansal Varlıklar81.705.224 41.734.466TOPLAM VARLIKLAR81.758.741 41.761.322YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar220.781 532.126TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)220.781 532.126TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.537.960 41.229.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)41.229.196Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)40.308.764Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.537.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar76.187 887Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar39.971.928 12.220.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler988.556ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.036.671 12.221.128Yönetim Ücretleri-578.938 -400.573Saklama Ücretleri-45.459 -50.566Denetim Ücretleri-10.438Danışmanlık Ücretleri-73.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.924 -47.086ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-727.907 -498.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.308.764 11.722.903NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.308.764 11.722.903DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)40.308.764 11.722.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024492BIST