***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.494 -1.673.359Net Dönem Karı (Zararı)542.259.256 78.445.142NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER510.887.070 -80.215.986Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-47 -33.467.203Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler510.887.117 -46.748.783İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.053.206.867 -33.371.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-194.598.816 -40.439.249Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.092.529 53.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-861.700.580 7.014.067FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-60.541 -35.142.649Alınan Temettü47 33.469.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.834.059Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.834.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.494 160.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.494 160.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.574 771.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.080 932.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.081 69.574Diğer Alacaklar369.919.044 175.320.228Finansal Varlıklar911.577.780 560.764.318TOPLAM VARLIKLAR1.281.505.905 736.154.120YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5.397.229 2.304.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.397.229 2.304.700TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.276.108.676 733.849.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)733.849.420 503.658.391Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)542.259.256 230.191.072Katılma Payı İade Tutarı (-)-43TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.276.108.676 733.849.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri47 42.246.830Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-20.496.033 26.164Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar510.887.117 190.203.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.018.383ESAS FAALİYET GELİRLERİ545.409.514 232.476.074Yönetim Ücretleri-2.741.513 -1.983.571Saklama Ücretleri-351.967 -265.869Denetim Ücretleri-7.510 -23.600Kurul Ücretleri-6.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-43.028 -11.962ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.150.258 -2.285.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)542.259.256 230.191.072NET DÖNEM KARI (ZARARI)542.259.256 230.191.072DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)542.259.256 230.191.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024494BIST