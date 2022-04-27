***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.494 -1.673.359
Net Dönem Karı (Zararı)
542.259.256 78.445.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
510.887.070 -80.215.986
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-47 -33.467.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
510.887.117 -46.748.783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.053.206.867 -33.371.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-194.598.816 -40.439.249
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.092.529 53.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-861.700.580 7.014.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-60.541 -35.142.649
Alınan Temettü
47 33.469.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.834.059
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.834.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.494 160.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.494 160.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.574 771.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.080 932.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.081 69.574
Diğer Alacaklar
369.919.044 175.320.228
Finansal Varlıklar
911.577.780 560.764.318
TOPLAM VARLIKLAR
1.281.505.905 736.154.120
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5.397.229 2.304.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.397.229 2.304.700
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.276.108.676 733.849.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
733.849.420 503.658.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
542.259.256 230.191.072
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.276.108.676 733.849.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
47 42.246.830
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-20.496.033 26.164
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
510.887.117 190.203.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.018.383
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
545.409.514 232.476.074
Yönetim Ücretleri
-2.741.513 -1.983.571
Saklama Ücretleri
-351.967 -265.869
Denetim Ücretleri
-7.510 -23.600
Kurul Ücretleri
-6.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-43.028 -11.962
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.150.258 -2.285.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
542.259.256 230.191.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
542.259.256 230.191.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
542.259.256 230.191.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024494
BIST