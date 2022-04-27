***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.604 -154.050Net Dönem Karı (Zararı)15.650.171 3.246.675NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.806.763 -3.400.825Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-13.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.806.763 -3.387.677İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER20.988 -13.533Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.621 -2.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.367 -10.776FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-135.604 -167.683Alınan Faiz13.633FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.604 -154.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.604 -154.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ161.008 315.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.404 161.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25.404 161.008Finansal Varlıklar17.043.720Diğer Varlıklar32.843.116TOPLAM VARLIKLAR32.868.520 17.204.728YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar45.663 32.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.663 32.042TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.822.857 17.172.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.172.686 13.926.011Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.650.171 3.246.675TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)32.822.857 17.172.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13.633Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar7.228 30.538Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15.806.763 3.387.677ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.813.991 3.431.848Yönetim Ücretleri-113.124 -104.252Saklama Ücretleri-24.651 -25.389Denetim Ücretleri-6.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.805 -55.532ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-163.820 -185.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.650.171 3.246.675NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.650.171 3.246.675DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.650.171 3.246.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024495BIST