***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.604 -154.050
Net Dönem Karı (Zararı)
15.650.171 3.246.675
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.806.763 -3.400.825
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.806.763 -3.387.677
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.988 -13.533
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.621 -2.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.367 -10.776
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-135.604 -167.683
Alınan Faiz
13.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.604 -154.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.604 -154.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
161.008 315.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.404 161.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25.404 161.008
Finansal Varlıklar
17.043.720
Diğer Varlıklar
32.843.116
TOPLAM VARLIKLAR
32.868.520 17.204.728
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
45.663 32.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.663 32.042
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.822.857 17.172.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.172.686 13.926.011
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.650.171 3.246.675
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.822.857 17.172.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
7.228 30.538
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.806.763 3.387.677
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.813.991 3.431.848
Yönetim Ücretleri
-113.124 -104.252
Saklama Ücretleri
-24.651 -25.389
Denetim Ücretleri
-6.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.805 -55.532
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-163.820 -185.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.650.171 3.246.675
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.650.171 3.246.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.650.171 3.246.675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024495
BIST