***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.191.112.951Net Dönem Karı (Zararı)3.182.926.372NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.182.584.788Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.643Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-424.685Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.956.457Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler653.208Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.186.314.365İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.561.005.253Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler445.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.561.450.930FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.195.494.093Alınan Temettü3.956.457Alınan Faiz424.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.195.145.152Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.265.963.228Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-70.818.076YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.032.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.032.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.032.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32.201Ters Repo Alacakları4.001.643Finansal Varlıklar4.375.136.565TOPLAM VARLIKLAR4.379.170.409YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar445.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)445.677TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.378.724.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.182.926.372Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.265.963.228Katılma Payı İade Tutarı (-)-70.164.868TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.378.724.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri424.685Temettü Gelirleri3.956.457Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-6.021.600Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.186.314.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28.637ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.184.702.544Yönetim Ücretleri-139.847Saklama Ücretleri-407.413Denetim Ücretleri-7.815Kurul Ücretleri-384.737Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-157.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.757ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.122.964ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.183.579.580FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-653.208NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.182.926.372DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.182.926.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024496BIST