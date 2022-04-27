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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 19:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.112.951
Net Dönem Karı (Zararı)
3.182.926.372
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.182.584.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.643
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-424.685
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.956.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
653.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.186.314.365
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.561.005.253
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
445.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.561.450.930
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.195.494.093
Alınan Temettü
3.956.457
Alınan Faiz
424.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.195.145.152
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.265.963.228
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-70.818.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.032.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.032.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.032.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32.201
Ters Repo Alacakları
4.001.643
Finansal Varlıklar
4.375.136.565
TOPLAM VARLIKLAR
4.379.170.409
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
445.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
445.677
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.378.724.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.182.926.372
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.265.963.228
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-70.164.868
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.378.724.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
424.685
Temettü Gelirleri
3.956.457
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-6.021.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.186.314.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.637
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.184.702.544
Yönetim Ücretleri
-139.847
Saklama Ücretleri
-407.413
Denetim Ücretleri
-7.815
Kurul Ücretleri
-384.737
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-157.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.757
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.122.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.183.579.580
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-653.208
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.182.926.372
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.182.926.372



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024496


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Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,16 23,21 -0,12  
Gümüş Gr. 11,01 11,02 -0,09  
B. Petrol 107 107 2,49  
Seans Raporu 18:05
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