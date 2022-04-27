Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 19:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.156.034 -2.469.917
Net Dönem Karı (Zararı)
3.582.780 41.429
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.016.894 -47.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-114.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.050 -4.454
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-43.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.133.153
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.871.967 -2.467.879
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.280 22.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.899.247 -2.490.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.272.293 -2.474.371
Alınan Temettü
114.209
Alınan Faiz
2.050 4.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.282.927 2.629.114
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.793.903 2.681.544
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.510.976 -52.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.126.893 159.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.126.893 159.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.197 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.286.090 159.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.286.090 159.197
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
8.300.012 2.533.918
TOPLAM VARLIKLAR
9.586.102 2.693.115
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
49.852 22.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.852 22.572
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.536.250 2.670.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.670.543 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.582.780 41.429
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.793.903 2.681.544
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.510.976 -52.430
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.536.250 2.670.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2.050 4.454
Temettü Gelirleri
114.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.814.847 128.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.133.153 43.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.395 75
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.067.654 176.812
Yönetim Ücretleri
-222.568 -35.786
Saklama Ücretleri
-116.041 -29.528
Denetim Ücretleri
-13.636 -5.125
Kurul Ücretleri
-1.668 -239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-98.273 -46.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.688 -17.962
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-484.874 -135.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.582.780 41.429
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.582.780 41.429
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.582.780 41.429



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024497


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.428
Değişim :  -0,94% |  -23,01
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
INVEO 32,88 12.853.163 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7850 14,7870 % -0,14  
Euro 15,5579 15,5894 % -0,24  
Sterlin 18,3589 18,4510 % -0,87  
Frank 15,1433 15,2345 % -0,49  
Riyal 3,9268 3,9465 % -0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 9,61  
Altın Gr. 900 900 1,88  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,16 23,21 -0,12  
Gümüş Gr. 11,01 11,02 -0,09  
B. Petrol 107 107 2,49  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru