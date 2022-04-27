***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.156.034 -2.469.917
Net Dönem Karı (Zararı)
3.582.780 41.429
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.016.894 -47.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-114.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.050 -4.454
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-43.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.133.153
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.871.967 -2.467.879
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.280 22.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.899.247 -2.490.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.272.293 -2.474.371
Alınan Temettü
114.209
Alınan Faiz
2.050 4.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.282.927 2.629.114
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.793.903 2.681.544
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.510.976 -52.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.126.893 159.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.126.893 159.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.197 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.286.090 159.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.286.090 159.197
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
8.300.012 2.533.918
TOPLAM VARLIKLAR
9.586.102 2.693.115
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
49.852 22.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.852 22.572
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.536.250 2.670.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.670.543 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.582.780 41.429
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.793.903 2.681.544
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.510.976 -52.430
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.536.250 2.670.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
2.050 4.454
Temettü Gelirleri
114.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.814.847 128.816
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.133.153 43.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.395 75
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.067.654 176.812
Yönetim Ücretleri
-222.568 -35.786
Saklama Ücretleri
-116.041 -29.528
Denetim Ücretleri
-13.636 -5.125
Kurul Ücretleri
-1.668 -239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-98.273 -46.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.688 -17.962
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-484.874 -135.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.582.780 41.429
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.582.780 41.429
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.582.780 41.429
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024497
BIST