***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.156.034 -2.469.917Net Dönem Karı (Zararı)3.582.780 41.429NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.016.894 -47.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-114.209Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.050 -4.454Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-43.467Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.133.153İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.871.967 -2.467.879Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.280 22.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.899.247 -2.490.451FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.272.293 -2.474.371Alınan Temettü114.209Alınan Faiz2.050 4.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.282.927 2.629.114Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17.793.903 2.681.544Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.510.976 -52.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.126.893 159.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.126.893 159.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.197 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.286.090 159.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.286.090 159.197Teminata Verilen Finansal Varlıklar8.300.012 2.533.918TOPLAM VARLIKLAR9.586.102 2.693.115YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar49.852 22.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.852 22.572TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.536.250 2.670.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.670.543 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.582.780 41.429Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17.793.903 2.681.544Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.510.976 -52.430TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9.536.250 2.670.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri2.050 4.454Temettü Gelirleri114.209Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar2.814.847 128.816Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.133.153 43.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.395 75ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.067.654 176.812Yönetim Ücretleri-222.568 -35.786Saklama Ücretleri-116.041 -29.528Denetim Ücretleri-13.636 -5.125Kurul Ücretleri-1.668 -239Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-98.273 -46.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-32.688 -17.962ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-484.874 -135.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.582.780 41.429FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.582.780 41.429DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.582.780 41.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024497BIST