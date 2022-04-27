***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.699.337 -19.321.016
Net Dönem Karı (Zararı)
83.923.593 9.640.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
83.251.402 -10.509.962
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.714.638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
83.251.402 -8.795.324
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-189.874.332 -20.166.609
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.950.273 -6.913
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
416.685 229.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-188.340.744 -20.388.758
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.699.337 -21.035.654
Alınan Faiz
1.714.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.408.008 34.543.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.408.008 34.543.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.708.671 15.222.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.708.671 15.222.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.222.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.931.055 15.222.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
50.931.055 15.222.384
Diğer Alacaklar
1.957.186 6.913
Finansal Varlıklar
134.273.424 29.184.082
TOPLAM VARLIKLAR
187.161.665 44.413.379
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
229.062
Diğer Borçlar
645.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
645.747 229.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
186.515.918 44.184.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.184.317
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
83.923.593 9.640.917
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.408.008 34.543.400
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
186.515.918 44.184.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
1.714.638
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.706.458 47.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
83.251.402 8.795.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.359.592
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.317.452 10.557.103
Yönetim Ücretleri
1.656.930 495.893
Saklama Ücretleri
48.226 43.789
MKK Ücretleri
65.228
Denetim Ücretleri
7.221
Danışmanlık Ücretleri
311.276
Kurul Ücretleri
522.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
159.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
2.393.859 916.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.711.311 11.473.289
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
88.711.311 11.473.289
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
88.711.311 11.473.289
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024503
BIST