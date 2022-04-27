***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.699.337 -19.321.016Net Dönem Karı (Zararı)83.923.593 9.640.917NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER83.251.402 -10.509.962Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.714.638Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler83.251.402 -8.795.324İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-189.874.332 -20.166.609Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.950.273 -6.913Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler416.685 229.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-188.340.744 -20.388.758FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.699.337 -21.035.654Alınan Faiz1.714.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.408.008 34.543.400Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit58.408.008 34.543.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.708.671 15.222.384NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.708.671 15.222.384DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.222.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.931.055 15.222.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri50.931.055 15.222.384Diğer Alacaklar1.957.186 6.913Finansal Varlıklar134.273.424 29.184.082TOPLAM VARLIKLAR187.161.665 44.413.379YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler229.062Diğer Borçlar645.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)645.747 229.062TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)186.515.918 44.184.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)44.184.317Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)83.923.593 9.640.917Katılma Payı İhraç Tutarı (+)58.408.008 34.543.400Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)186.515.918 44.184.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.714.638Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.706.458 47.141Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar83.251.402 8.795.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.359.592ESAS FAALİYET GELİRLERİ86.317.452 10.557.103Yönetim Ücretleri1.656.930 495.893Saklama Ücretleri48.226 43.789MKK Ücretleri65.228Denetim Ücretleri7.221Danışmanlık Ücretleri311.276Kurul Ücretleri522.082Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler159.400ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)2.393.859 916.186ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.711.311 11.473.289NET DÖNEM KARI (ZARARI)88.711.311 11.473.289DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)88.711.311 11.473.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024503BIST