***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.999.360
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
427.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
359.464
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.426.821
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.461.523
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.999.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.804.407
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.070.870
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.266.463
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-194.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
41.369
Finansal Varlıklar
3.102.059
TOPLAM VARLIKLAR
3.143.428
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
34.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.702
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.108.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
304.319
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.070.870
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.266.463
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.108.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
35.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
359.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
394.509
Yönetim Ücretleri
-6.256
Saklama Ücretleri
-3.122
Denetim Ücretleri
-2.370
Kurul Ücretleri
-133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.193
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
372.316
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-67.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
304.319
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
304.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024504
BIST