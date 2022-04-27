***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.999.360NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER427.461Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler359.464İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.426.821Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.702İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.461.523FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.999.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.804.407Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.070.870Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.266.463YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.953NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.953DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-194.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41.369Finansal Varlıklar3.102.059TOPLAM VARLIKLAR3.143.428YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar34.702TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.702TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.108.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)304.319Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.070.870Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.266.463TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.108.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar35.045Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar359.464ESAS FAALİYET GELİRLERİ394.509Yönetim Ücretleri-6.256Saklama Ücretleri-3.122Denetim Ücretleri-2.370Kurul Ücretleri-133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.312ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.193ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)372.316FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-67.997NET DÖNEM KARI (ZARARI)304.319DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)304.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024504BIST