***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.377.338 -8.592.416
Net Dönem Karı (Zararı)
93.028.940 5.090.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
93.849.042 -5.486.132
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-348
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
93.849.042 -5.485.784
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-205.255.320 -8.197.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.636 -339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
645.624 116.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-205.899.308 -8.314.020
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.377.338 -8.592.764
Alınan Faiz
348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.204.159 27.177.731
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
119.204.159 27.177.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.826.821 18.585.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.826.821 18.585.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.585.315 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119.412.136 18.585.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
119.412.136 18.585.315
Diğer Alacaklar
1.975 339
Finansal Varlıklar
125.850.070 13.799.804
TOPLAM VARLIKLAR
245.264.181 32.385.458
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
762.395 116.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
762.395 116.771
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
244.501.786 32.268.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.268.687 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.028.940 5.090.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
119.204.159 27.177.732
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
244.501.786 32.268.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
348
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.783.323 38.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
93.849.042 5.485.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
911
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
95.633.276 5.524.246
Yönetim Ücretleri
-1.642.824 -154.410
Saklama Ücretleri
-40.138 -25.475
Denetim Ücretleri
-22.434
Danışmanlık Ücretleri
-644.665 -218.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-254.275 -35.280
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.604.336 -433.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.028.940 5.090.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.028.940 5.090.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.028.940 5.090.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024505
BIST