***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.377.338 -8.592.416Net Dönem Karı (Zararı)93.028.940 5.090.955NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER93.849.042 -5.486.132Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-348Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler93.849.042 -5.485.784İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-205.255.320 -8.197.587Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.636 -339Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler645.624 116.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-205.899.308 -8.314.020FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.377.338 -8.592.764Alınan Faiz348FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.204.159 27.177.731Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit119.204.159 27.177.731YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.826.821 18.585.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.826.821 18.585.315DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.585.315 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ119.412.136 18.585.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri119.412.136 18.585.315Diğer Alacaklar1.975 339Finansal Varlıklar125.850.070 13.799.804TOPLAM VARLIKLAR245.264.181 32.385.458YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar762.395 116.771TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)762.395 116.771TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)244.501.786 32.268.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.268.687 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)93.028.940 5.090.955Katılma Payı İhraç Tutarı (+)119.204.159 27.177.732Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)244.501.786 32.268.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri348Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.783.323 38.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar93.849.042 5.485.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler911ESAS FAALİYET GELİRLERİ95.633.276 5.524.246Yönetim Ücretleri-1.642.824 -154.410Saklama Ücretleri-40.138 -25.475Denetim Ücretleri-22.434Danışmanlık Ücretleri-644.665 -218.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-254.275 -35.280ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.604.336 -433.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.028.940 5.090.955NET DÖNEM KARI (ZARARI)93.028.940 5.090.955DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)93.028.940 5.090.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024505BIST