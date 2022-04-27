***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.697.001Net Dönem Karı (Zararı)4.682.651NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.936.071Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.936.071İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.315.723Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-18.259Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.592İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.312.056FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.697.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.928.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit37.928.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.231.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.231.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.231.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.231.996Diğer Alacaklar18.259Finansal Varlıklar35.375.985TOPLAM VARLIKLAR42.626.240YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar14.592TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.592TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.611.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.682.651Katılma Payı İhraç Tutarı (+)37.928.997TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)42.611.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-58.118Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.936.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.291ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.895.244Yönetim Ücretleri-13.657Saklama Ücretleri-515Denetim Ücretleri-240Danışmanlık Ücretleri-122.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-75.681ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-212.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.682.651NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.682.651DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.682.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024506BIST