***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.697.001
Net Dönem Karı (Zararı)
4.682.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.936.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.936.071
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.315.723
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.259
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.312.056
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.697.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.928.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.928.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.231.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.231.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.231.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.231.996
Diğer Alacaklar
18.259
Finansal Varlıklar
35.375.985
TOPLAM VARLIKLAR
42.626.240
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
14.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.611.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.682.651
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.928.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.611.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-58.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.936.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.291
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.895.244
Yönetim Ücretleri
-13.657
Saklama Ücretleri
-515
Denetim Ücretleri
-240
Danışmanlık Ücretleri
-122.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.681
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-212.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.682.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.682.651
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.682.651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024506
BIST