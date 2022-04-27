***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.865.682 0Net Dönem Karı (Zararı)351.046.963NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER19.557.853Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-41.053.063Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler60.610.916İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-519.523.561Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.105Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.368.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-520.889.694FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-148.918.745Alınan Temettü41.053.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.855.928Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit122.855.928YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.990.246 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.990.246 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.990.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14.990.246Diğer Alacaklar2.105Finansal Varlıklar460.278.778TOPLAM VARLIKLAR475.271.129YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.368.238TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.368.238TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)473.902.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)351.046.963Katılma Payı İhraç Tutarı (+)122.855.928TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)473.902.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri41.053.063Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar254.863.044Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar60.610.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.328ESAS FAALİYET GELİRLERİ356.552.351Performans Ücretleri-4.406.392Saklama Ücretleri-97.043Denetim Ücretleri-6.415Danışmanlık Ücretleri-560.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-434.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.505.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)351.046.963NET DÖNEM KARI (ZARARI)351.046.963DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)351.046.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024508BIST