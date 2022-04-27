***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.865.682 0
Net Dönem Karı (Zararı)
351.046.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.557.853
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-41.053.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
60.610.916
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-519.523.561
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.105
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.368.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-520.889.694
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-148.918.745
Alınan Temettü
41.053.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.855.928
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
122.855.928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.990.246 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.990.246 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.990.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.990.246
Diğer Alacaklar
2.105
Finansal Varlıklar
460.278.778
TOPLAM VARLIKLAR
475.271.129
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.368.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.368.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
473.902.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
351.046.963
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
122.855.928
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
473.902.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
41.053.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
254.863.044
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
60.610.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
356.552.351
Performans Ücretleri
-4.406.392
Saklama Ücretleri
-97.043
Denetim Ücretleri
-6.415
Danışmanlık Ücretleri
-560.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-434.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.505.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
351.046.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
351.046.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
351.046.963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024508
BIST