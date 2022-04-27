***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.757.173 -4.708.183
Net Dönem Karı (Zararı)
15.360.729 5.088.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.664.808 -1.534.940
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-361.779 -145.128
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-556.760 -288.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.747.253 -1.100.266
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.371.633 -8.695.999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-430.105 -549.599
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.566 -27.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.943.094 -8.119.054
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.675.712 -5.142.184
Alınan Temettü
556.760 288.873
Alınan Faiz
361.779 145.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.709.732 5.667.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.720.468 8.678.604
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.010.736 -3.010.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.047.441 959.685
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.047.441 959.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.273.268 1.313.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.225.827 2.273.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.225.827 273.268
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.709.411 902.196
Ters Repo Alacakları
2.000.984
Takas Alacakları
830.800 1.207.910
Finansal Varlıklar
20.878.005 20.216.255
TOPLAM VARLIKLAR
24.644.043 24.600.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.168.400 1.060.250
Diğer Borçlar
52.413 158.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.220.813 1.219.247
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.423.230 23.381.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.624.743 12.624.743
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.088.755 5.088.755
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.720.468 8.678.604
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.010.736 -3.010.736
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.423.230 23.381.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
361.779 145.128
Temettü Gelirleri
556.760 288.873
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
5.197.777 3.955.018
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.747.253 1.100.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.863.590 5.489.285
Yönetim Ücretleri
-271.984
Performans Ücretleri
202.681
Saklama Ücretleri
-24.702 17.261
Denetim Ücretleri
-7.575 9.310
Kurul Ücretleri
-5.523 3.606
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-171.480 142.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.597 24.689
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-502.861 400.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.360.729 5.889.815
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.360.729 5.889.815
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.360.729 5.889.815
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024509
BIST