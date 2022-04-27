***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.757.173 -4.708.183Net Dönem Karı (Zararı)15.360.729 5.088.755NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.664.808 -1.534.940Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler984Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-361.779 -145.128Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-556.760 -288.873Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.747.253 -1.100.266İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.371.633 -8.695.999Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-430.105 -549.599Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.566 -27.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.943.094 -8.119.054FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.675.712 -5.142.184Alınan Temettü556.760 288.873Alınan Faiz361.779 145.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.709.732 5.667.868Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.720.468 8.678.604Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.010.736 -3.010.736YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.047.441 959.685Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.047.441 959.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.273.268 1.313.583DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.225.827 2.273.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.225.827 273.268Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.709.411 902.196Ters Repo Alacakları2.000.984Takas Alacakları830.800 1.207.910Finansal Varlıklar20.878.005 20.216.255TOPLAM VARLIKLAR24.644.043 24.600.613YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.168.400 1.060.250Diğer Borçlar52.413 158.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.220.813 1.219.247TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.423.230 23.381.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.624.743 12.624.743Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.088.755 5.088.755Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.720.468 8.678.604Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.010.736 -3.010.736TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.423.230 23.381.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri361.779 145.128Temettü Gelirleri556.760 288.873Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar5.197.777 3.955.018Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.747.253 1.100.266Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.863.590 5.489.285Yönetim Ücretleri-271.984Performans Ücretleri202.681Saklama Ücretleri-24.702 17.261Denetim Ücretleri-7.575 9.310Kurul Ücretleri-5.523 3.606Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-171.480 142.983Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.597 24.689ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-502.861 400.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.360.729 5.889.815NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.360.729 5.889.815DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.360.729 5.889.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024509BIST