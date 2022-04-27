***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.622.084Net Dönem Karı (Zararı)31.252.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER16.443.251Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.443.251İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.317.766Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.349.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.622.084FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.659.922Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit65.990.148Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-50.330.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri37.838Teminata Verilen Finansal Varlıklar46.905.961TOPLAM VARLIKLAR46.943.799YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar31.446TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.446TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.912.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)31.252.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)65.990.148Katılma Payı İade Tutarı (-)-50.330.226TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)46.912.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14.923.912Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar16.443.251Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.144ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.376.307Yönetim Ücretleri-42.602Saklama Ücretleri-17.270Denetim Ücretleri-5.760Kurul Ücretleri-3.730Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-34.943Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.571ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-123.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.252.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.252.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.252.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024516BIST