***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 20:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.622.084
Net Dönem Karı (Zararı)
31.252.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.443.251
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.443.251
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.317.766
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.349.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.622.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.659.922
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
65.990.148
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-50.330.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
37.838
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
46.905.961
TOPLAM VARLIKLAR
46.943.799
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
31.446
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.446
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.912.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.252.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
65.990.148
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-50.330.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.912.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14.923.912
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.443.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.144
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.376.307
Yönetim Ücretleri
-42.602
Saklama Ücretleri
-17.270
Denetim Ücretleri
-5.760
Kurul Ücretleri
-3.730
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-34.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.571
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.252.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.252.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.252.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024516
BIST