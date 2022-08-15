***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.855 -850.646
Net Dönem Karı (Zararı)
-288.785 -1.421.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.079 1.305.210
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -43.079 1.305.220
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
324.009 -733.889
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.465 6.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
328.474 -740.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.855 -850.656
Alınan Faiz
12 10
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.855 -850.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.855 -850.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 11.348 927.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.493 76.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.493 11.348
Finansal Varlıklar
19 17.025.357 17.310.752
TOPLAM VARLIKLAR
17.028.850 17.322.100
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 50.190 54.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.190 54.655
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.978.660 17.267.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.267.445 14.110.612
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -288.785 -1.421.977
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.978.660 12.688.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.525 130.626
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 43.079 -1.305.220
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.604 -1.174.584
Yönetim Ücretleri
8 -254.520 -190.811
Saklama Ücretleri
8 -22.838 -23.310
Denetim Ücretleri
8 -6.280 -720
Danışmanlık Ücretleri
8 -25.010 -26.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -34.741 -6.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.389 -247.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-288.785 -1.421.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-288.785 -1.421.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-288.785 -1.421.977
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055361
BIST