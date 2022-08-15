***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.855 -850.646Net Dönem Karı (Zararı)-288.785 -1.421.977NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-43.079 1.305.210Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -43.079 1.305.220İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER324.009 -733.889Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.465 6.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler328.474 -740.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.855 -850.656Alınan Faiz12 10FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.855 -850.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.855 -850.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 11.348 927.632DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.493 76.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.493 11.348Finansal Varlıklar19 17.025.357 17.310.752TOPLAM VARLIKLAR17.028.850 17.322.100YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 50.190 54.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.190 54.655TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.978.660 17.267.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.267.445 14.110.612Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -288.785 -1.421.977Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.978.660 12.688.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.525 130.626Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 43.079 -1.305.220ESAS FAALİYET GELİRLERİ54.604 -1.174.584Yönetim Ücretleri8 -254.520 -190.811Saklama Ücretleri8 -22.838 -23.310Denetim Ücretleri8 -6.280 -720Danışmanlık Ücretleri8 -25.010 -26.098Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -34.741 -6.454ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-343.389 -247.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-288.785 -1.421.977NET DÖNEM KARI (ZARARI)-288.785 -1.421.977DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-288.785 -1.421.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055361BIST