***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.265.357 -1.770.370
Net Dönem Karı (Zararı)
55.236.859 4.271.412
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.539.932 -5.077.086
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.235 -399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -49.527.697 -5.076.687
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.974.519 -965.095
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.427 -497
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.151.966 221.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.113.058 -1.186.017
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.277.592 -1.770.769
Alınan Faiz
12 12.235 399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.749.666 18.795.805
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.749.666 18.795.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.515.691 17.025.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.515.691 17.025.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 119.412.136 18.585.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 101.896.445 35.610.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 101.896.445 119.412.136
Diğer Alacaklar
5 15.402 1.975
Finansal Varlıklar
19 202.490.825 125.850.070
TOPLAM VARLIKLAR
304.402.672 245.264.181
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.914.361 762.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.914.361 762.395
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
302.488.311 244.501.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
244.501.786 32.268.687
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.236.859 4.271.412
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.749.666 18.795.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
302.488.311 55.335.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 12.235 399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.091.519 -7.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 49.527.697 5.076.687
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.631.451 5.069.907
Yönetim Ücretleri
8 -3.514.034 -524.020
Saklama Ücretleri
8 -52.622 -23.102
Denetim Ücretleri
8 -8.824 -16.914
Danışmanlık Ücretleri
8 -793.429 -197.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -25.683 -36.519
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.394.592 -798.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.236.859 4.271.412
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.236.859 4.271.412
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.236.859 4.271.412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055362
BIST