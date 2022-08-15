***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.265.357 -1.770.370Net Dönem Karı (Zararı)55.236.859 4.271.412NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-49.539.932 -5.077.086Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -12.235 -399Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -49.527.697 -5.076.687İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.974.519 -965.095Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-13.427 -497Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.151.966 221.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.113.058 -1.186.017FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.277.592 -1.770.769Alınan Faiz12 12.235 399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.749.666 18.795.805Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.749.666 18.795.805Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.515.691 17.025.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.515.691 17.025.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 119.412.136 18.585.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 101.896.445 35.610.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 101.896.445 119.412.136Diğer Alacaklar5 15.402 1.975Finansal Varlıklar19 202.490.825 125.850.070TOPLAM VARLIKLAR304.402.672 245.264.181YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.914.361 762.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.914.361 762.395TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)302.488.311 244.501.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)244.501.786 32.268.687Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)55.236.859 4.271.412Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.749.666 18.795.805Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)302.488.311 55.335.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 12.235 399Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.091.519 -7.179Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 49.527.697 5.076.687ESAS FAALİYET GELİRLERİ59.631.451 5.069.907Yönetim Ücretleri8 -3.514.034 -524.020Saklama Ücretleri8 -52.622 -23.102Denetim Ücretleri8 -8.824 -16.914Danışmanlık Ücretleri8 -793.429 -197.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -25.683 -36.519ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.394.592 -798.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.236.859 4.271.412NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.236.859 4.271.412DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)55.236.859 4.271.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055362BIST