***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.907 -47.102Net Dönem Karı (Zararı)236.924.026 123.155.692NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-239.373.842 -124.554.041Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -42.438.786 -24.595.029Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -196.935.056 -99.959.012İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-39.997.877 -23.243.782Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-101.414.662 -50.240.070Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.443.299 1.367.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler58.973.486 25.628.743FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.447.693 -24.642.131Alınan Faiz12 42.438.786 24.595.029FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.907 -47.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.907 -47.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.080 48.995DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 173 1.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 173 9.080Diğer Alacaklar5 471.333.706 369.919.044Finansal Varlıklar19 1.049.539.350 911.577.780TOPLAM VARLIKLAR1.520.873.229 1.281.505.904YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.840.527 5.397.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.840.527 5.397.228TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.513.032.702 1.276.108.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.276.108.676 733.849.420Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 236.924.026 123.155.692Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 -1Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.513.032.702 857.005.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 42.438.786 24.595.029Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.648 15.103Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 196.935.056 99.959.012ESAS FAALİYET GELİRLERİ239.376.490 124.569.144Yönetim Ücretleri8 -2.175.599 -1.211.981Saklama Ücretleri8 -260.079 -159.082Denetim Ücretleri8 -9.766 -720Danışmanlık Ücretleri8 0 -29.502Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.020 -12.167ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.452.464 -1.413.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)236.924.026 123.155.692NET DÖNEM KARI (ZARARI)236.924.026 123.155.692DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)236.924.026 123.155.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055363BIST