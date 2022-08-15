***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.08.2022 11:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.907 -47.102
Net Dönem Karı (Zararı)
236.924.026 123.155.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-239.373.842 -124.554.041
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.438.786 -24.595.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -196.935.056 -99.959.012
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.997.877 -23.243.782
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-101.414.662 -50.240.070
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.443.299 1.367.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
58.973.486 25.628.743
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.447.693 -24.642.131
Alınan Faiz
12 42.438.786 24.595.029
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.907 -47.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.907 -47.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.080 48.995
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 173 1.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 173 9.080
Diğer Alacaklar
5 471.333.706 369.919.044
Finansal Varlıklar
19 1.049.539.350 911.577.780
TOPLAM VARLIKLAR
1.520.873.229 1.281.505.904
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.840.527 5.397.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.840.527 5.397.228
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.513.032.702 1.276.108.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.276.108.676 733.849.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 236.924.026 123.155.692
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 -1
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.513.032.702 857.005.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 42.438.786 24.595.029
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.648 15.103
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 196.935.056 99.959.012
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
239.376.490 124.569.144
Yönetim Ücretleri
8 -2.175.599 -1.211.981
Saklama Ücretleri
8 -260.079 -159.082
Denetim Ücretleri
8 -9.766 -720
Danışmanlık Ücretleri
8 0 -29.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.020 -12.167
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.452.464 -1.413.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.924.026 123.155.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
236.924.026 123.155.692
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
236.924.026 123.155.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055363
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